許允樂冬至曝「媽煮紅豆湯圓寵女婿」　李玉璽甜回1符號閃爆

記者王靖淳／綜合報導

許允樂今年初證實與小她6歲的歌手李玉璽交往，小倆口在17日驚喜宣布結婚喜訊，正式邁向人生新階段，消息曝光後喜獲一票祝福，今（21）日適逢冬至，她也在社群發布限動分享，媽媽私下寵女婿的暖心舉動。

▲許允樂、李玉璽宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

許允樂在限動中分享一家人團圓過節的溫馨日常，她表示：「今天全家人一起過冬至」，並透露為了應景，一家人從中午就開始大啖美食，先是吃了刈包當作午餐、接著晚餐則是吃水餃，最後還煮了湯圓。擁有豐富佳餚及身邊最愛的家人，許允樂忍不住感性地寫下「圓圓滿滿」四字，字裡行間洋溢著滿滿的幸福感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許允樂曝媽媽與李玉璽的互動。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

而在這場家庭聚會中，最引人注目的莫過於許媽媽對女婿的疼愛。許允樂在文末特別提到，貼心的媽媽加碼準備了「宵夜」，也就是她親手煮的暖呼呼「紅豆湯圓」，並特地交代這碗甜湯，是要留給下班回來的李玉璽吃。為此，李玉璽在看到許允樂限動內容後，除了開心轉發之外，同時也搭配文字寫下：「冬至大家記得吃湯圓」，並附上一個雙手比心的表情符號。

▲李玉璽轉發許允樂的限動。（圖／翻攝自Instagram／mr.lucy___）