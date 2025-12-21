ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
徐佳瑩喜迎41歲收大禮！　無預警曝「重磅喜訊」
楊丞琳見台灣粉絲哭了！　淚喊「沒有偏心」：你們永遠在我心中

▲▼楊丞琳睽違2年和台灣粉絲見面。（圖／樹與天空提供）

楊丞琳睽違2年和台灣粉絲見面。（圖／樹與天空提供）

記者翁子涵／台北報導

楊丞琳睽違2年多，今在台北三創CLAPPER STUDIO一連舉辦兩場的見面會，以一身勁裝出現的她看起來神采奕奕、氣色及狀態極好，完全看不出先前歷經一場預防性手術，她出場以充滿情感的聲音向台下的粉絲高喊：「好久不見，你們都好嗎？」她以自己的歌曲「匿名的好友」形容台下粉絲一直支持，結果話才講完，楊丞琳就看到台下有歌迷在哭，她感動地說：「請歌迷不要先哭，自認老了，看到人家哭我也會哭！」

▲▼楊丞琳強忍淚水。（圖／樹與天空提供）

▲▼楊丞琳強忍淚水。（圖／樹與天空提供）

▲▼楊丞琳睽違2年和台灣粉絲見面。（圖／樹與天空提供）

她收拾好情緒後，看到台下又有歌迷紅眼眶落淚，她連忙安撫，她坦言：「這段時間有一些成長的過程，這些過程不會消失，我要說，我是真的挺好的，我有很好的家人、伴侶跟朋友，還有一直愛著我的你們(指歌迷)。」隨後笑說：「我自己追星過，但沒有追20 幾年！」

她更向全場粉絲訴情衷：「我想找一個最好的時機跟大家見面，先前因為巡演很忙碌，也擔心沒有新歌給妳們聽，如今新作品誕生了，新巡演也要開跑， 所以特別辦了這場見面會，讓你們知道，我沒有偏心，你們永遠在我心中！」楊丞琳更不忘預告見面會要送給粉絲的「禮物」，說到：「今天的活動會讓看我演唱會的人吃醋，會有少部分歌曲的首唱，近距離地看我表演，感覺會不太一樣，當然也會有遊戲環節哦！」

在最後「粉絲小紙條告白時間」時，剛好抽到一位罹癌的粉絲寫給楊丞琳的告白話語，只見這位歌迷近距離見到偶像激動到一度哽咽，更表示：「每次手術時，都會跟醫生說要聽你的歌，上次開刀我聽〈青春住了誰〉，我以為我自己不會再醒來，我推出來的時候，我印象很深刻，因為我的腦袋有妳，我想對妳說，就算世界對你再怎麼不友善，你的身邊還是有很多支持妳的人。我不確定我的身體可以撐多久，今天我覺得我很幸運能被抽到，因為我是請假過來的，我過兩天又要開刀，我不知道你會不會有機會再看到你！」

此話一出逼哭全場粉絲，也讓楊丞琳頓時紅眼眶，更表示：「我覺得你比我勇敢！加油，手術一定會順利！」楊丞琳現場還把自己的周邊商品抱住後送給這位粉絲象徵陪伴，再次祝他健康平安，手術順利。此外，楊丞琳還特別為了這位罹癌的粉絲圓夢，原本要唱〈匿名的好友〉這首歌的她特別改唱了〈青春住了誰〉獻給這為罹癌粉絲，讓這位粉絲感動不已，溫馨氣氛也掀起全場大合唱，大家齊聲唱和化為對這位罹癌粉絲的祝福。
 

