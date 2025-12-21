謝金燕憶「34年前出過嚴重車禍」　後遺症纏身嘆：能活著已是萬幸

記者王靖淳／綜合報導

歌手謝金燕今（21）日罕見地在社群發文揭露感性的一面，提及34年前的今天曾發生一場嚴重車禍，讓她飽受後遺症的困擾，「能活著已是萬幸。」

▲謝金燕。（圖／翻攝自Facebook／JeannieHsieh謝金燕___bbb）

謝金燕回憶說道，34年前發生的這場車禍，至今仍深深烙印在她的生命軌跡中。她坦言，其實自己內心並沒有想要一直記得它，試圖將那段記憶封存，但是身體的傷痛卻無法隨時間消逝，「是它所帶我的一切後遺症，一直黏著我。」面對身體無法逆轉的損傷，謝金燕無奈表示：「全身的後遺症不會更好，只求不要更糟，能活著已是萬幸。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲謝金燕曾出過嚴重車禍。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）

謝金燕透露，自己對於身體變化的感受更加敏銳，「隨著年紀增長，好像痛楚越發越明顯」，每當疼痛來襲時，「都在提醒著我，莫要辜負這宇宙給我的第二次機會。」最後，她也在文末有感而發表示：「很多問題不必說明，很多苦也不必解釋，重生之日所賦予我的意義，我該如何更用力地活著，該如何更用力地活成自己想要的樣子。」