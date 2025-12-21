李多慧首場大型主持「中韓文穿插」超狂！曝籃籃後台暖抱她：獲得很大力量

記者孟育民／台北報導

「2026台南好young」《搖滾耶誕演唱會》昨晚（20日）圓滿落幕，由籃籃搭檔李多慧共同主持，兩人首度合體主持大型活動，默契十足、氣氛熱烈，獲得台下觀眾一致好評。活動結束後，李多慧接受《ETtoday星光雲》訪問坦言，這次主持對她而言是相當珍貴的「第一次經驗」，從猶豫到完成，心情轉折至今深刻。

▲李多慧首次主持大型晚會。（圖／經紀人提供）

李多慧表示，MC 是自己從未嘗試過的領域，收到邀請時曾考慮許久，也一度擔心「如果做不好的話怎麼辦」，但最後仍決定抱著「再挑戰一次看看」的心情勇敢接下。她笑說，實際站上舞台後，覺得整體表現比預期中順利，「對我來說是一次很有意義的完成。」

她也透露，原本在活動中的設定角色，是在韓國歌手登場時，協助以韓文進行提問，由籃籃負責中文、她再以韓文接續翻譯。不過在過程中，她臨時萌生挑戰的想法，主動向團隊提出希望嘗試中、韓文雙語主持，「雖然心裡也有點擔心，但最後能順利完成，對我來說真的很重要。」

李多慧也進一步分享未來期許，表示希望能持續精進中文能力，「以後當韓國藝人來到台灣時，能以 MC 兼翻譯的身分，成為文化之間的橋樑。」

談到與籃籃的搭檔默契，李多慧語氣充滿感謝。她直言，籃籃是能讓她展現最自在模樣的朋友，「即使是第一次挑戰 MC，我能不那麼緊張地完成，真的都是因為籃籃。」她回憶彩排時，曾因中文發音與表達不夠完美而感到畏縮，籃籃從背後抱著她鼓勵說：「多慧，你真的做得很好，一定可以順利完成的！」這番話讓她瞬間獲得很大的力量，「當感受到有人相信你、支持你時，就會覺得再困難的事情也能做到。」





▲李多慧特別感謝籃籃。（圖／經紀人提供）

此外，李多慧也分享當天與韓國歌手鄭恩地的互動。她透露自己過去就是Apink的粉絲，跳 Cover Dance 時曾多次表演 Apink的歌曲，因此得知此次來台演出的韓國藝人是鄭恩地時，心情相當興奮。她說：「第一次近距離看到她，覺得很神奇，也覺得她比在電視劇或電影裡看到的還要漂亮。」接著透露，鄭恩地也非常親切地主動打招呼，兩人還一起拍照，對她而言是一次相當有意義、難忘的經驗。