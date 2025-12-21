神作《驀然回首》真人電影是枝裕和執導！台灣也可以看　預告公開

記者吳睿慈／綜合報導

日本漫畫家藤本樹動人之作《驀然回首》真人版電影即將在2026年上映，由是枝裕和導演一手包辦導演、劇本、剪輯，21日公布首支30秒超特報前導預告，帶給全球粉絲滿腦滿驚喜。

▲神作《驀然回首》真人電影是枝裕和執導。（圖／車庫娛樂提供）

首支預告以繪製漫畫的手部動作和聲音作為開頭，隨著音樂流淌，以主角「藤野」和穿著日式傳統棉袍的「京本」她們倆的背影，一同描繪出四季更迭的景象，能窺見原作中會令人想起的經典場面。特別的是，這次應是枝導演的要求，整部電影以底片拍攝。並首次與攝影師上野千藏合作拍攝電影，兩人一同將美麗的四季和「藤野」與「京本」的模樣，精心地記錄在底片中。

音樂部分則由曾經手電視劇《大豆田永久子與三個前夫》和動畫《怪獸8號》等影像作品之配樂、歌手米津玄師和宇多田光的歌曲的音樂家．坂東祐大負責，《驀然回首》首支預告的音樂也由他製作。坂東祐大曾為是枝導演所執導的廣告製作音樂，這次是他第一次參與是枝導演的電影作品。坂東祐大表示：「以藤本樹老師獨一無二的故事為基底，以細膩的目光將精湛的演技、仁賀保市四季更迭的美麗風景以及那些時光，捕捉刻劃在十分有品味的底片影像中。我希望也能透過音樂，精心編織出這個世界。」

▲▼《驀然回首》真人版電影即將在2026年上映。（圖／車庫娛樂提供）

此外，是枝導演的感想影片於7月時在秋田縣仁賀保市拍攝《驀然回首》時所錄製，在2分多鐘的影片裡，是枝導演分享了他對《驀然回首》的感想。另外，《驀然回首》於2025年2月到4月及5月拍攝了冬天．春天的部分、7月拍攝了夏天的場景、11月則是秋天的部分，在四季中完成拍攝作業，在電影中將可飽覽豐富的四季之景。動人鉅獻《驀然回首》2026年全台上映！