郭書瑤「激辣炸雙球」頒獎！　認了渴望：粉紅泡泡純愛

▲郭書瑤與金馬導演魏德聖同台頒獎。（圖／混血兒娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

「瑤瑤」郭書瑤近日受邀飛往新加坡首屆金獅大賞頒獎典禮，展開為期兩天一夜的快閃之旅，她此次以頒獎嘉賓身份驚艷亮相國際級電影盛會，不僅與金馬導演魏德聖同台頒發重量級獎項，更近距離感受由動作巨星甄子丹領銜的評審團氣場，瑤瑤直言自己一直以來都是魏導的影迷，這次能同台倍感榮幸。

郭書瑤在談及戲路規劃時，忍不住展現幽默本色，她笑稱自己其實非常渴望演出甜甜的「純愛劇」，無奈過去接演的角色命運往往過於坎坷，「不是我離開人間，就是對方離開人間。」讓她喊話希望能有一部「超越生死都能談充滿粉紅泡泡的戀愛」的作品，除此之外，她對反派、反社會人格，甚至是充滿實驗性的學生劇組都抱持開放態度，充分展現她對表演的極高熱忱。

在音樂事業上，加盟新東家的郭書瑤也準備帶來耳目一新的突破。她透露老闆「玖壹壹」春風曾語出驚人地預言她非常適合走「廟會路線」，這讓她不但不排斥，笑說之前有唱《魚仔》、《愛情限時批》等台語經典歌曲，考慮挑戰台語饒舌，期待未來能在廟會舞台上感受最接地氣的群眾熱情。

有趣的是，這趟旅程還解鎖了郭書瑤的隱藏技能，她首次挑戰在頒獎典禮上親自動手化妝，成果令眾人驚艷，更笑稱以後可以斜槓當化妝師，展望2026年，郭書瑤定調要邊工作邊玩，新一年的唯一指標就是開心賺大錢，帶著熱愛的工作走遍全球。

