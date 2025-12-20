MMA／王者GD深V開到胸下！太陽、大聲驚喜現身大螢幕　全場嗨了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度頒獎典禮2025 MMA（Melon Music Award 2025）於20日在韓國盛大舉辦，天王GD將個人巡演等級的舞台完整搬上典禮現場，以新歌〈POWER〉震撼開場。他頭戴華麗皇冠，身穿鑲滿金黃色水鑽的上衣，深V剪裁一路開到胸下，性感又霸氣的王者氣場瞬間引爆全場，尖叫聲此起彼落。

▲▼太陽、大聲驚喜現身大螢幕。（圖／翻攝自Melon YouTube）



GD為MMA帶來壓軸演出，先以〈POWER〉展現強烈舞台張力，隨後接連演唱〈HOME SWEET HOME〉，大螢幕上驚喜出現BIGBANG成員太陽與大聲的身影，象徵性的合體畫面讓全場氣氛嗨到最高點，歌迷跟著瘋狂尖叫、歡呼。

▲GD跳進後輩歌手位置區一起完成舞台。（圖／翻攝自Melon YouTube）



最後，GD帶來〈TOO BAD〉、〈Crooked〉作為收尾，節奏強烈、氣場全開，舞台燈光與編排層層堆疊，他最後甚至衝進偶像歌手區，與在場的後輩一起完成最後一首歌，將現場情緒推向最高潮，也為2025 MMA畫下最具代表性、最令人難忘的句點，再次證明無可取代的天王地位。