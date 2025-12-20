惡網友嗆台中新光三越「模仿張文殺50人」　玖壹壹春風不忍發聲了！

記者蔡琛儀／綜合報導

台北市昨（19日）晚間發生隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文先後在台北車站與中山站一帶丟擲煙霧彈、持長刀隨機攻擊民眾，最後從百貨公司墜樓身亡，整起事件造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷，悲劇震驚社會，沒想到竟還有網友在社群平台恐嚇：「下一個地點台中新光三越，目標50人。」

▲玖壹壹春風發聲。（圖／翻攝春風IG、翻攝春風Threads）

身為台中在地人的玖壹壹春風，對此也發文，直言跟身邊的朋友聊這起社會案件，「發生這種事看了真的很不捨 ，也覺得這社會到底怎麼了。」他也表示：「我認識的台中親友們，據我所知你們多多少少，都有經歷過面對這種神經人的經驗，如果萬一有一天不幸遇到，只剩你們有那種勇氣面對他，我也相信你們一定非常願意，為社會上盡一份心力，保護大家。」並呼籲粉絲：「大家一定要出門平安嘿。」網友也紛紛希望春風自己也要注意出入安全。

台中市第六警分局指出，本案在今天上午10時19分獲報，有不明人士揚言前往台中新光三越行兇恐嚇訊息，警方第一時間即調閱該留言網路協定位址，確認為境外IP(柬埔寨），並與百貨館方聯繫，啟動應變機制，強化館內外安全管理措施，並派遣警力加強周邊巡守與警戒，確保現場秩序與民眾安全無虞。

新光三越台中中港店表示，新光三越高度重視顧客與同仁的安全，已即刻啟動相關加強措施，包含強化出入口安全維護、提高保全與安管人員的巡店密度，同時提醒第一線同仁留意周遭環境狀況，若發現可疑情形，將即時通報並妥善處理，以確保消費者的購物安全。