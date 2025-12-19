記者吳睿慈／綜合報導

一年一度KBS《KBS歌謠大祝祭》19日在韓上演，女團LE SSERAFIM 、IVE帶來夢幻聯動舞台，KAZUHA也加碼solo舞台，唱跳柾國的〈Standing Next to You〉，在舞台上展現性感魅力之餘，也散發出率性十足的中性氣質，令人目不轉睛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲KAZUHA年末舞台帥爆，唱跳柾國〈Standing Next to You〉狂放電。（圖／翻攝自KBS）



LE SSERAFIM 、IVE為了年末舞台合體，金采源、Liz致敬前輩IU的歌曲〈Never Ending Story〉美聲療癒現場觀眾。而LE SSERAFIM成員KAZUHA帶來柾國的〈Standing Next to You〉中性打扮超迷人，在唱跳之際不時對著鏡頭放電，全場不論是男生、女生都被擄獲。

▲▼LE SSERAFIM 、IVE帶來夢幻聯動舞台。（圖／翻攝自KBS）



《KBS歌謠大祝祭》由張度練、文相敏、ILLIT MINJU擔當主持，LOVELYZ、NCT DREAM、THE BOYZ、fromis_9、P1Harmony、 STAYC、aespa、LE SSERAFIM、tripleS、KISS OF LIFE、n.SSign、EVNNE 、CLOSE YOUR EYES、 Baby DONT Cry 、AHOF、 CNBLUE、JANNABI、10CM 、Roy Kim、李燦元、朴瑞鎮、MARK 、HAECHAN、多榮等多組韓星參與盛典。