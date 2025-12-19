蔡康永與小S參加金鐘幕後原因曝　展藝術品被忽略遭她卡片擊敗

記者葉文正／台北報導

知名作家主持人蔡康永，今天出席富邦美術館「步入永恆」特展開幕記者會」，現場QA時提到，自己少現身是因為沒有主持節目，而他坦承金鐘獎跟小S一起頒獎是努力想讓小S回到熱愛的工作與生活正軌，不過他也透露，日前有美國來的年輕人，參觀他的畫展，竟然想要買小S送他的卡片，最後竟然成交，過程相當有趣。

▲蔡康永參加永富邦美術館「步入永恆」特展開幕記者會。（圖／記者湯興漢攝）

蔡康永表示，「雖然沒有常常見面，但是跟小S常常訊息互通，跨年跟過年不會一起跨，但是在自己的畫展上，小 S送了花籃跟大卡片，結果美國來的年輕人想買小S的卡片，但我覺得卡片是非賣品，買我的畫材可以送卡片，最近他們把卡片裱框放在牆上，沒有把我的畫表框。」讓他也是啼笑皆非。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡康永瘦了很多。（圖／記者湯興漢攝）

而蔡康永也提到，最近S媽開箱小S的金鐘獎座，有點喜極而泣的悲歡情緒，「我沒有想到他們這麼久才收到，看到獎座開箱好開心，希望小S有被這個獎給鼓勵到，S媽也是，看到基金會的主人小孩過世，想到我們悲傷的時候，做熱愛的事盼可分散悲傷。」

▲蔡康永致詞時妙語如珠。（圖／記者湯興漢攝）

至於小S目前的狀況，蔡康永也說：「我很少出現是因為我沒有節目，不是我不想出現在大家面前，跟S有保持連絡金鐘獎是我試著要讓她回到軌道上，看到他重新回到軌道很開心，也持續聯絡，希望可以讓她持續對工作熱情，重返原本的生活。」

而蔡康永身形與臉部看起來瘦很多，他也承認：「瘦很多公斤。」提到美術館作品，蔡康永說，這次來的保險一直增加，包括戰爭險、動亂險，從法國運來，真的很不容易。

康永哥怎麼理解這次展覽？他認為：「雖然，藝術家稱為大師，等一下陪伴大家觀展，可以把藝術家依然活在我們身邊的人來看待，有的人是研究有的人是感受，建議大家感受是放在研究前，體會作品與自己的共鳴，不要把偉大放在前面，把他們當做是活著，突然跑來台北的藝術家會比較好。當然在看的過程你還是會知道他們有多貴。」



他也有感：「如果我們活在荒謬世界，藝術跟著荒謬也是理所當然的，很多當代藝術家，強調他們概的念，看展覽會發現很多作品其來有自，我們離藝術不遙遠人類需要靈魂的養分，那麼藝術就有著靈魂養分。」