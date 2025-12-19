楊晨熙一刀掰了10公分長髮！　親揭背後尷尬原因：真的太逼人

記者王靖淳／綜合報導

女星楊晨熙平時會透過社群記錄生活，向來以長髮亮相的她，今（19）日發文公開自己的全新造型，透露終於下定決心進髮廊「進廠維修」，一次將10多公分的長髮給剪掉。

楊晨熙透露，這次她一口氣剪掉長達十幾公分的秀髮，並感性地向留了許久的長髮「正式說再見。」對於為何拖了這麼久才願意動刀，楊晨熙毫不避諱地自嘲主因完全是因為「太懶」。她坦言，其實每次去做完護髮療程後，內心總會浮現出「嗯？這髮質好到根本不用剪吧？」的念頭，因此在捨不得與懶惰蟲作祟的雙重夾擊下，剪髮計畫才會一拖再拖，直到近期才有了不得不剪的理由。

楊晨熙坦言，隨著頭髮長度日益增長，日常生活開始出現意想不到的危機，某次她驚覺自己的頭髮已經長到在「上廁所會碰到馬桶」的程度。為此她直呼這種狀況「這真的太逼人了」，讓她再也無法忽視過長頭髮帶來的不便。面對如此窘境，她當下立刻轉念，告訴自己「好，該剪了」，毅然決然地告別了這頭超長秀髮，「謝謝你陪我這麼久。」