《信號2》還播嗎？電視台首發聲　「心情沉重」：盡全力守護作品

記者張筱涵／綜合報導

《第二個信號》（《Signal信號2》）在主演之一的趙震雄捲入爭議並退出演藝圈後，製作單位於19日首度對外說明立場。tvN表示，面對當前情況，製作方與觀眾一樣感到沉重與遺憾，並強調將竭盡全力，為作品與觀眾尋找最合適的解決方案。

▲tvN首次正式回應《第二個信號》狀況。（圖／翻攝自《信號》官網）



tvN向韓媒表示，《第二個信號》是一部「承載著等待10年之久觀眾心意的作品」，自企劃初期便以2026年夏季公開為目標，歷經長時間籌備與製作。對於近期引發的風波，tvN坦言深刻理解觀眾的失望與擔憂，「我們同樣以沉重且惋惜的心情面對現在的狀況」。

製作單位也進一步指出，《第二個信號》從企劃、製作到拍攝，凝聚了無數工作人員、演員與相關人士的心血，因此在後續處理上，將以「守護作品本身的價值」為最優先考量。tvN強調，即便需要花費更多時間，也會盡最大努力，為作品與觀眾找到最佳的方向與方案。

《第二個信號》是距離第一季完結10年後，備受期待的續作，原由金憓秀、趙震雄、李帝勳等第一季原班人馬回歸演出，並一度被列為tvN開台20週年的重點作品，原訂於2026年上半年播出。然而，隨著主演爭議爆發，作品未來走向一度成為討論焦點。

目前tvN並未明確說明是否調整播出計畫或演員陣容，僅表示將在審慎評估後，再對外公布後續安排。《第二個信號》能否如期與觀眾見面，仍有待官方進一步消息。