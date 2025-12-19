金宣虎、高允貞破天荒合體！《愛情怎麼翻譯？》宣布辦見面會

記者吳睿慈／綜合報導

串流平台Netflix所製作的浪漫喜劇影集《愛情怎麼翻譯?》即將在1月16日開播，官方19日傳來好消息，兩位主演金宣虎、高允貞將破天荒合體，預計前往印尼雅加達舉辦專屬粉絲活動，活動將於2026年1月16日在雅加達的Kota Kasablanka盛大登場。

▲▼ 金宣虎、高允貞首度合作戲劇《愛情怎麼翻譯？》。（圖／Netflix提供）



《愛情怎麼翻譯?》是金宣虎與高允貞首度同台演出的作品，劇情描述精通多國語言的口譯員周浩鎮（金宣虎飾演）受命為擁有多國粉絲的大明星車茂熙（高允貞飾演）擔任翻譯，展開一段難以預測的浪漫旅程。

兩位主角在韓國完成宣傳行程後，主演群與導演柳英恩將一同前往以熱情粉絲文化聞名的雅加達，慶祝影集全球上線。活動當天正值影集首播日（1月16日），將為粉絲帶來難得的參與體驗。

▲《愛情怎麼翻譯？》宣布雅加達辦見面會。（圖／Netflix提供）

官方也透露，現場將設有多個互動環節，帶領粉絲與金宣虎、高允貞一同展開浪漫之旅。更令人期待的是，本活動免費入場。粉絲可透過「Superfans」或「一般入場」兩種方式完成報名並取得入場資格。