12月23日星座運勢／射手降低損失 這星座小心「天秤」是小人
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：懂得讚美誇獎
感情：愛情賞心悅目
財運：精進財金知識
幸運色：藍色
貴人：牡羊
小人：射手
雙子座 ♊
工作：信用品德良好
感情：甜蜜中的永恆
財運：提高適應能力
幸運色：棕色
貴人：雙魚
小人：魔羯
天秤座 ♎
工作：企劃創意十足
感情：歡樂歡聚時刻
財運：加強投資學習
幸運色：紫色
貴人：魔羯
小人：獅子
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：得到新的客戶
感情：愛的冒險旅程
財運：有進財多行善
幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：天蠍
金牛座 ♉
工作：具有分析能力
感情：順暢和諧溝通
財運：做好投資決策
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：雙子
處女座 ♍
工作：外出洽談獲利
感情：溫暖中的擁抱
財運：投資適應變化
幸運色：白色
貴人：射手
小人：天秤
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：客戶溝通順暢
感情：深情永恆守候
財運：瞭解避免風險
幸運色：紅色
貴人：天秤
小人：金牛
天蠍座 ♏
工作：大談人生經驗
感情：深情交流心動
財運：提高競爭能力
幸運色：棕色
貴人：處女
小人：牡羊
雙魚座 ♓
工作：洽談生意順利
感情：溫馨幸福綻放
財運：考慮流動風險
幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：處女
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：公司同事幫忙
感情：幸福相互照顧
財運：加強風險控制
幸運色：藍色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
獅子座 ♌
工作：網拍經營順暢
感情：愛的浪漫氛圍
財運：提高投資水準
幸運色：橙色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
射手座 ♐
工作：廣招賢能人士
感情：愛的滋養陪伴
財運：降低投資損失
幸運色：橘色
貴人：雙子
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
