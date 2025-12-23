ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
12月23日星座運勢／射手降低損失　這星座小心「天秤」是小人

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：懂得讚美誇獎

感情：愛情賞心悅目

財運：精進財金知識

幸運色：藍色

貴人：牡羊

小人：射手

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：信用品德良好

感情：甜蜜中的永恆

財運：提高適應能力

幸運色：棕色

貴人：雙魚

小人：魔羯

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：企劃創意十足

感情：歡樂歡聚時刻

財運：加強投資學習

幸運色：紫色

貴人：魔羯

小人：獅子

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：得到新的客戶

感情：愛的冒險旅程

財運：有進財多行善

幸運色：紫色

貴人：金牛

小人：天蠍

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：具有分析能力

感情：順暢和諧溝通

財運：做好投資決策

幸運色：粉紅色

貴人：獅子

小人：雙子

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：外出洽談獲利

感情：溫暖中的擁抱

財運：投資適應變化

幸運色：白色

貴人：射手

小人：天秤

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：客戶溝通順暢

感情：深情永恆守候

財運：瞭解避免風險

幸運色：紅色

貴人：天秤

小人：金牛

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：大談人生經驗

感情：深情交流心動

財運：提高競爭能力

幸運色：棕色

貴人：處女

小人：牡羊

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：洽談生意順利

感情：溫馨幸福綻放

財運：考慮流動風險

幸運色：大紅色

貴人：天蠍

小人：處女

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：公司同事幫忙

感情：幸福相互照顧

財運：加強風險控制

幸運色：藍色

貴人：巨蟹

小人：雙魚

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：網拍經營順暢

感情：愛的浪漫氛圍

財運：提高投資水準

幸運色：橙色

貴人：水瓶

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：廣招賢能人士

感情：愛的滋養陪伴

財運：降低投資損失

幸運色：橘色

貴人：雙子

小人：水瓶

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

