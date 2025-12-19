獨／怕小孩坐不住？導演掛保證「安靜到讓你嚇一跳」　《好餓的毛毛蟲秀》直擊揭密

記者蕭采薇／台北報導

沒有一個當爸媽的，不認識「毛毛蟲大哥」！全球繪本大師艾瑞卡爾（Eric Carle）的經典作品《好餓的毛毛蟲秀》重磅宣布回歸台灣，消息一出立刻引發家長圈暴動，早鳥票開賣兩週就幾乎被掃光，主辦單位更緊急宣佈加場。《ETtoday星光雲》獨家直擊幕後團隊，專訪導演高聖芸（Pipi）與資深百老匯製作人丁墾（Ken Dingledine），揭開這場讓爸媽和小孩都瘋狂的魔幻秘密。

▲《ETtoday星光雲》派出小記者，獨家直擊《好餓的毛毛蟲秀》排練過程。（圖／記者李毓康攝）

這次巡演由剛創下《勸世三姊妹》票房奇蹟的「躍演」劇團製作，再度攜手資深百老匯製作人丁墾（Ken Dingledine）。對於為何選擇台灣作為《好忙的蜘蛛》（The Very Busy Spider）的亞洲首演之地？丁墾在專訪中興奮表示：「我們非常興奮能在台灣進行亞洲首演！之所以選擇台灣，是因為這裡的家長非常樂於與孩子一起體驗新事物，我們相信會獲得很棒的迴響，這也將是這隻蜘蛛展開全球旅程的完美起點。」

丁墾也對台灣的藝文環境讚譽有加：「台灣對兒童劇場來說是一個很棒的地方，這裡的家長非常投入孩子的教育。」他強調，這部戲不僅帶給孩子歡樂，更讓他們理解早期兒童發展的方方面面。

▲《好餓的毛毛蟲秀》由資深百老匯製作人丁墾（右）擔任製作人，左為導演高聖芸。（圖／記者李毓康攝）

許多家長帶小小孩進劇場，最怕的就是「坐不住」或是「失控」。對此，導演高聖芸（Pipi）信心滿滿地請爸媽們「千萬不要擔心」。她表示，這場演出是專為2歲到7歲的孩子量身定製，「整場演出只有45分鐘，節奏與畫面都是為了這個年齡層的孩子設計的。」

▲《好餓的毛毛蟲秀》消息一出，立刻引發家長圈暴動，早鳥票開賣兩週就幾乎被掃光。（圖／記者李毓康攝）

Pipi形容，當劇場燈光亮起，75隻繪本裡的動物活靈活現出現在眼前時，「就像是一本『立體書』在他們面前活了起來！孩子們通常會比你們想像中來得更安靜，而且非常認真地投入在故事裡。」這場秀不只是看熱鬧，更是寓教於樂的極致。

▲《好餓的毛毛蟲秀》希望「孩子們玩得開心」，達到寓教於樂的效果。（圖／記者李毓康攝）

丁墾分享了他希望帶給孩子的體驗：「我希望孩子們玩得開心，但同時也能學習。這是一種『有趣的學習』（Fun learning），這當中包含了人生的課題，我們跟著毛毛蟲一起學習。」

他更指出，這是一場全英語的演出，輔以生動肢體與視覺，是學習語言的絕佳工具，「從數數、星期幾的說法，到毛毛蟲蛻變成蝴蝶的過程，全部都融合在戲劇裡。」Pipi也補充，除了視覺上的豐富動物，聽覺上也會還原繪本中的英文，「在劇場裡，大朋友小朋友一起讀這本繪本，真的會有平面變立體的魔幻感！」

▲《好餓的毛毛蟲秀》重現繪本裡的75隻活靈活現的動物。（圖／記者李毓康攝）

《好餓的毛毛蟲秀》集結了《好餓的毛毛蟲》、《棕色的熊、棕色的熊，你在看什麼？》、《十隻橡皮小鴨》以及全新登場的《好忙的蜘蛛》。導演Pipi最後也熱情喊話：「小朋友們，你們希望繪本裡的動物出現在你面前嗎？總共有75個好朋友將在劇場等你們，一定要來找我們玩喔！」

▲《好餓的毛毛蟲秀》造成父母界轟動，偽了讓孩子開心，可說一票難求。（圖／記者李毓康攝）

由於票房反應過於熱烈，造成一票難求盛況，主辦單位除了台北場次外，已緊急宣布加開新竹場次，售票請洽UDN售票網。