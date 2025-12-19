才動完大手術！楊丞琳「行程全擠12月」　操爆體力吐真實心聲

記者張筱涵／綜合報導

歌手楊丞琳16日透過社群平台分享一段演唱會排練側拍影片，公開術後復健後的工作近況。她透露，因醫師叮囑手術後需等到12月才能開始運動，所有排練行程幾乎全數集中在本月進行，連續幾天下來體力消耗不小，但仍咬牙撐住，為即將到來的演唱會全力備戰。

▲楊丞琳。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）



楊丞琳在貼文中坦言：「手術後，醫生叮囑我從12月開始才能運動，所以所有的排練通通擠在這個月份。」她直呼密集排練「真的滿累的」，所幸排練現場有狗狗出現，成功療癒大家的心情，「讓我們能量滿滿地繼續跳下去。」

隨著演唱會進入倒數階段，楊丞琳也為自己打氣表示：「距離演唱會還有倒數半個月，加油加油。」展現一貫敬業態度。影片中，她身穿排練服專注投入舞蹈動作，狀態看來逐漸回穩，也讓粉絲放下不少擔心。

事實上，楊丞琳曾於8月31日發文向粉絲報平安，透露自己完成了一場不小的手術，並正在休養中。她當時表示，醫師早在去年便建議安排手術，但因專注於演唱會與工作而暫緩，直到今年回診後，基於長遠健康考量，才決定將身體擺在第一位，她也強調手術過程順利，並承諾新專輯仍會於今年下半年與大家見面。

如今術後逐步恢復，楊丞琳重新站回排練場，為舞台做最後衝刺。她在文末寫下「RaiNie Picks 我的⼩⽚刻，下次見啦」，也讓粉絲更加期待她即將登場的演唱會表現。