徐若瑄跨年獨家獻給桃園！　唐綺陽「瘦成紙片」放話再甩肉5公斤

記者孟育民／台北報導

「2026桃園ON AIR跨年晚會」將於12月31日在樂天桃園棒球場隆重登場。繼日前公布壓軸卡司Apink與宇宙人後，擔任今年開場重任的「全能才女」Vivian Hsu徐若瑄，以及備受期待的「金鐘主持群」唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝，也搶先透露備戰心情與獨家演出亮點。

徐若瑄透露，自接下邀請的那一刻，腦中便每天處於「ON AIR」狀態，不斷構思如何在25分鐘內，呈現出讓觀眾開心又難忘的演出。對於演出內容，徐若瑄大方承諾：「大家愛的經典歌是必唱的！」

這次演唱她將回歸音樂本質，以她最愛的Live Band形式演出，呈現出「帥美」風格。為了回饋桃園粉絲，徐若瑄更端出「桃園獨家限定」內容，她笑著透露：「好久沒跳舞的我，要來跳一下！」勢必引爆現場第一波尖叫聲。

▲徐若瑄預告桃園跨年將有「帥美」的表現。（圖／TVBS提供）

本次晚會主持人由唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝首次合作擔綱。第一次挑戰跨年主持的唐綺陽坦言心情既緊張又充滿挑戰，她自嘲平日像「野馬」亂跑慣了，如今要主持大型晚會，對她是一大考驗。隨著進入備戰狀態，她透露現在目標是再減5公斤，希望以更好看的身形與大家見面。

▲唐綺陽目標再瘦5公斤。（圖／TVBS提供）



KID林柏昇則表示，今年表演嘉賓太強大，都是平時會關注的藝人，最近開車更是反覆播放徐若瑄的歌單，他笑稱：「到時候最怕自己忍不住在台上喊安可！」對於能與兩位前輩合作，Dora謝雨芝感到驚喜又期待，她分析：「KID臨場反應極快，唐老師則有著超穩定的『冷面笑匠』幽默感。」她期許能成為稱職的「橋」，將這兩位搭檔完美串聯起來。





▲KID已蓄勢待發。（圖／TVBS提供）