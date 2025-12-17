ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

李玉璽認愛不到1年閃婚！轉變關鍵曝
超商連續5天「買1送1」懶人包
2025「10大電影榜單」揭曉
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

朱孝天 張震嶽 金賽綸 連晨翔 劉品言 邱志宇 舒淇 李安

抵達前10分鐘才說！「王仁甫遊日出包」季芹見房價傻眼：難道要露宿公園

記者潘慧中／綜合報導

季芹與王仁甫最近和一對兒女在日本遊玩，未料從輕井澤前往東京途中，卻因老公訂房失誤，意外演變成一家人在東京街頭緊急找住宿的夜晚，「我們家的『ㄎㄧㄤ王』直接封神！」

▲▼季芹,王仁甫。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）

▲季芹分享王仁甫出包訂錯房的插曲。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）

季芹17日在社群網站透露，狀況發生在新幹線抵達東京前短短10分鐘，王仁甫突然對著她喊「老婆老婆」，還一臉嚴肅地看著她，讓她瞬間警覺，「心裡一陣冷風吹過，想說一定有事發生了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

結果真相揭曉，原來是王仁甫的訂房日期出包了，「不是訂錯一天，也不是少訂一晚」，而是「直接把11/22訂成12/22，整整差一個月」！

▲▼季芹,王仁甫。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）

▲季芹形容王仁甫是「我們家的『ㄎㄧㄤ王』」！（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）

更崩潰的是，當天剛好碰上東京大連假，導致市區飯店幾乎都滿房。季芹透露，全家人立刻分工查詢，「手指狂滑、心臟狂跳」，從新宿、上野、銀座一路查到原宿、涉谷，但不是沒房，就是只剩下「一晚將近台幣4萬起跳」，甚至還看到「一晚10幾萬的」，讓她完全不敢相信，「看到那個數字也太傻眼了吧？！」

拖著行李、連車站附近的寄物櫃都全數客滿，站在東京街頭的那一刻，季芹忍不住直呼：「難道我們要帶著女兒露宿新宿公園了嗎？」她也形容，這次真的是「史上最ㄎㄧㄤ的一次」，而老公王仁甫則毫無懸念地「直接封神」，成為這趟旅程中最難忘的回憶。

季芹IG全文：

東京驚魂夜～
我們家的『ㄎㄧㄤ王』
直接封神

我們家「ㄎㄧㄤ王」這個位置
有了新霸主
而且這一次——是歷史級的大事

從輕井澤坐新幹線到東京的前 10 分鐘
有人突然對著我喊：老婆老婆
然後瞪著眼睛看著我
我心裡一陣冷風吹過
想說一定有事發生了⋯⋯

結果是
有人居然訂錯飯店的日期了
而且不是訂錯一天
不是少訂一晚
是直接把 11/22 訂成 12/22
整整差一個月
更可怕的是
那天剛好遇上東京大連假
居然到處滿房
怎麼有可能

我們立刻開始拼命查
東京、新宿、上野、銀座、
原宿、涉谷……
手指狂滑、心臟狂跳

有房嗎？
怎麼可能全部滿房
只剩一間的房間價格都要
一晚將近台幣四萬起跳
還有一晚十幾萬的

看到那個數字
也太傻眼了吧？！

拖著行李
連車站附近的寄物櫃都滿了
天啊
站在東京街頭
難道我們要帶著女兒
露宿新宿公園了嗎？？

東京驚魂夜
史上最ㄎㄧㄤ的一次
最後⋯⋯我們的這一晚
是怎麼過完的？？

完整實錄
都在芹仁PlayWhat

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

季芹王仁甫

推薦閱讀

周杰倫也救不了！林瑞陽長子爆「接手300壯士」隱形債務被曝光

周杰倫也救不了！林瑞陽長子爆「接手300壯士」隱形債務被曝光

8小時前

快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老

快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老

1小時前

快訊／夏于喬懷孕了！　結婚6年曬超音波宣布當媽：年末得到最大獎

快訊／夏于喬懷孕了！　結婚6年曬超音波宣布當媽：年末得到最大獎

2小時前

朱孝天批F4歌不符音樂審美　張震嶽喊他「脫隊F1」中肯駁：很好聽

朱孝天批F4歌不符音樂審美　張震嶽喊他「脫隊F1」中肯駁：很好聽

15小時前

葉全真EMBA同學變戀人　牽手散步被認出原地解散

葉全真EMBA同學變戀人　牽手散步被認出原地解散

6小時前

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！　韓警方：調查進入收尾階段

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！　韓警方：調查進入收尾階段

15小時前

快訊／SHINee Key認了「涉非法醫療服務」！　宣布全面中斷活動

快訊／SHINee Key認了「涉非法醫療服務」！　宣布全面中斷活動

25分鐘前

47歲楊宗緯爆當爸！混血兒「輪廓激似他」被拍進出社區 0緋聞現況曝

47歲楊宗緯爆當爸！混血兒「輪廓激似他」被拍進出社區 0緋聞現況曝

7小時前

許富凱怒了！23歲清潔員遭酒駕撞死　黑底白字轟：要毀多少家庭

許富凱怒了！23歲清潔員遭酒駕撞死　黑底白字轟：要毀多少家庭

5小時前

國手尪「廁所亂搞好友妻」！她還囂張傳情趣內衣照 安歆澐怒揭小三真面目

國手尪「廁所亂搞好友妻」！她還囂張傳情趣內衣照 安歆澐怒揭小三真面目

2小時前

TWICE子瑜低調返台！　最高規格護駕「工作一天燦笑下班」

TWICE子瑜低調返台！　最高規格護駕「工作一天燦笑下班」

7小時前

離婚張兆志2年！　許允樂再婚李玉璽甜喊：有機會一起到老

離婚張兆志2年！　許允樂再婚李玉璽甜喊：有機會一起到老

1小時前

熱門影音

歌迷大吼「你記得我嗎？」　周湯豪神回覆全場笑翻XD

歌迷大吼「你記得我嗎？」　周湯豪神回覆全場笑翻XD
大陸粉絲中文喊「我愛你」　 GD冷回：這裡是韓國

大陸粉絲中文喊「我愛你」　 GD冷回：這裡是韓國
龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因

龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因
安心亞首同台羅志祥尬舞　「穿性感黑bra」狂扭辣翻

安心亞首同台羅志祥尬舞　「穿性感黑bra」狂扭辣翻
辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了

辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了
GD要PK每場尖叫聲！　「看你們多愛我」

GD要PK每場尖叫聲！　「看你們多愛我」
泰勒絲發61億台幣獎金　員工打開親筆信掩面淚崩

泰勒絲發61億台幣獎金　員工打開親筆信掩面淚崩
酸民留言「我不喜歡你」　朱孝天回嗆：你算老幾？

酸民留言「我不喜歡你」　朱孝天回嗆：你算老幾？
結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我

結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我
Lady Gaga舞者摔下台　 她中斷演出「衝上前關心」

Lady Gaga舞者摔下台　 她中斷演出「衝上前關心」
宋智孝曝：曾談了8年戀愛 《RM》成員完全不知情！

宋智孝曝：曾談了8年戀愛 《RM》成員完全不知情！
李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位

李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位
64歲龍千玉唱新歌請猛男貼貼　害羞認回春:覺得年紀差不多

64歲龍千玉唱新歌請猛男貼貼　害羞認回春:覺得年紀差不多

李進良曝汪小菲「再當爸」心情　虧小禎新歡：比大谷翔平有味道

李進良曝汪小菲「再當爸」心情　虧小禎新歡：比大谷翔平有味道

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

歐陽娣娣

歐陽娣娣

看更多

【才剛落地欸...】車主牽新特斯拉去拜拜　路上被貨車巨輪砸超衰

即時新聞

剛剛
剛剛
23分鐘前10

遭嗆逃兵！香蕉冷回「我截圖了」1照片給難看　網友秒道歉：搞錯人

25分鐘前10

快訊／SHINee Key認了「涉非法醫療服務」！　宣布全面中斷活動

50分鐘前1

男團728 SEVENTOEIGHT不閃兵！　宣布入伍「海軍陸戰隊」man爆了

51分鐘前12

抵達前10分鐘才說！「王仁甫遊日出包」季芹見房價傻眼：難道要露宿公園

57分鐘前34

許允樂點頭嫁李玉璽！　前夫張兆志送祝福「對外喊話1事」

1小時前23

李玉璽認愛許允樂不到1年閃婚❤️ 　昔低調談情…遇到她全變了關鍵曝

1小時前10

YouTube史上最多人看的影片出爐！全球小孩都會唱　9年觀看數超過160億

1小時前511

離婚張兆志2年！　許允樂再婚李玉璽甜喊：有機會一起到老

1小時前2

李千娜出道18年首唱臺北跨年！　高爾宣、U:NUS齊聚預告表演內容

1小時前1622

快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老

讀者迴響

熱門新聞

  1. 林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝
    8小時前1412
  2. 快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老
    1小時前3222
  3. 快訊／夏于喬懷孕了！結婚6年曬超音波宣布當媽
    2小時前2212
  4. 朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽
    15小時前1817
  5. 葉全真EMBA同學變戀人
    6小時前149
  6. 金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！
    15小時前82
  7. 快訊／SHINee Key認了！　宣布全面中斷活動
    25分鐘前2
  8. 47歲楊宗緯爆當爸！
    7小時前47
  9. 許富凱怒批：喝酒不開車到底有多難理解
    5小時前4229
  10. 國手尪「廁所亂搞好友妻」！安歆澐怒揭小三真面目
    2小時前84
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合