抵達前10分鐘才說！「王仁甫遊日出包」季芹見房價傻眼：難道要露宿公園
記者潘慧中／綜合報導
季芹與王仁甫最近和一對兒女在日本遊玩，未料從輕井澤前往東京途中，卻因老公訂房失誤，意外演變成一家人在東京街頭緊急找住宿的夜晚，「我們家的『ㄎㄧㄤ王』直接封神！」
▲季芹分享王仁甫出包訂錯房的插曲。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）
季芹17日在社群網站透露，狀況發生在新幹線抵達東京前短短10分鐘，王仁甫突然對著她喊「老婆老婆」，還一臉嚴肅地看著她，讓她瞬間警覺，「心裡一陣冷風吹過，想說一定有事發生了」。
結果真相揭曉，原來是王仁甫的訂房日期出包了，「不是訂錯一天，也不是少訂一晚」，而是「直接把11/22訂成12/22，整整差一個月」！
▲季芹形容王仁甫是「我們家的『ㄎㄧㄤ王』」！（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）
更崩潰的是，當天剛好碰上東京大連假，導致市區飯店幾乎都滿房。季芹透露，全家人立刻分工查詢，「手指狂滑、心臟狂跳」，從新宿、上野、銀座一路查到原宿、涉谷，但不是沒房，就是只剩下「一晚將近台幣4萬起跳」，甚至還看到「一晚10幾萬的」，讓她完全不敢相信，「看到那個數字也太傻眼了吧？！」
拖著行李、連車站附近的寄物櫃都全數客滿，站在東京街頭的那一刻，季芹忍不住直呼：「難道我們要帶著女兒露宿新宿公園了嗎？」她也形容，這次真的是「史上最ㄎㄧㄤ的一次」，而老公王仁甫則毫無懸念地「直接封神」，成為這趟旅程中最難忘的回憶。
季芹IG全文：
東京驚魂夜～
我們家的『ㄎㄧㄤ王』
直接封神
我們家「ㄎㄧㄤ王」這個位置
有了新霸主
而且這一次——是歷史級的大事
從輕井澤坐新幹線到東京的前 10 分鐘
有人突然對著我喊：老婆老婆
然後瞪著眼睛看著我
我心裡一陣冷風吹過
想說一定有事發生了⋯⋯
結果是
有人居然訂錯飯店的日期了
而且不是訂錯一天
不是少訂一晚
是直接把 11/22 訂成 12/22
整整差一個月
更可怕的是
那天剛好遇上東京大連假
居然到處滿房
怎麼有可能
我們立刻開始拼命查
東京、新宿、上野、銀座、
原宿、涉谷……
手指狂滑、心臟狂跳
有房嗎？
怎麼可能全部滿房
只剩一間的房間價格都要
一晚將近台幣四萬起跳
還有一晚十幾萬的
看到那個數字
也太傻眼了吧？！
拖著行李
連車站附近的寄物櫃都滿了
天啊
站在東京街頭
難道我們要帶著女兒
露宿新宿公園了嗎？？
東京驚魂夜
史上最ㄎㄧㄤ的一次
最後⋯⋯我們的這一晚
是怎麼過完的？？
完整實錄
都在芹仁PlayWhat
