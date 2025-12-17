李玉璽認愛許允樂不到1年閃婚❤️ 　昔低調談情…遇到她全變了關鍵曝

記者蔡琛儀／台北報導

李玉璽與大6歲的許允樂去年因合作舞台劇《婚內失戀》來電，今年初更大方認愛許允樂，高顏值的組合頗受網友祝福，小倆口並在今（17日）分享結婚喜訊，讓不少粉絲都替他們開心不已，紛紛被兩人的幸福感染。

▲李玉璽、許允樂宣布結婚。（圖／翻攝臉書）

事實上，32歲的李玉璽今年10月接受《ETtoday星光雲》專訪時，談到相較於過去幾段戀情，這次和許允樂愛的相當大方的原因，是因為到了現在這個年紀，身邊很多朋友紛紛成家立業，「因為也更了解自己，就好像能更誠實地過生活，分享生活。」

他坦言以前心力都在工作上，覺得應該要向外界多多分享工作，「那個階段的我以工作為主，其他的擺在後面，現在的我希望生活跟事業都能達到平衡。」似乎當時就埋下有意成家的伏筆。

▲李玉璽、許允樂散發滿滿幸福。（圖／翻攝臉書）

李玉璽當時受訪也透露，和許允樂是先從朋友做起，「我們就是剛好聊得上話，價值觀很相近。」更大讚女友是個非常善良的人，「我看到她很大特質是我沒有的，她是個很堅定，很知道自己想要什麼的人，總是勇敢追求，不像我容易瞻前顧後。」他曾有一段時間陷入創作低潮，也是在許允樂鼓勵下才有了繼續前進的動力，「她理解我狀態，也鼓勵我一直做下去，作品發不發都沒關係。」字句都是讚美許允樂是個充滿正能量的人。