陳姸霏租屋踩雷「家當全發霉」！王真琳遭醉房東恐嚇　黃河崩潰：訊息像丟黑洞

租屋族看過來！職人輕喜劇《人生只租不賣》集結金鐘影帝黃河、陳姸霏、林予晞、王真琳等人主演，宣布將於2026年1月11日首播。該劇是台灣首部以「租賃管理」為題材的劇集，戲外演員們也大吐「租屋苦水」，陳姸霏曾住過沒窗的房子導致東西全發霉，王真琳更遇過喝醉房東貼恐嚇紙條，驚悚經歷讓眾人直搖頭。

▲陳姸霏在《人生只租不賣》為了獲得另一半房產繼承權，加入星河房管事務所做牛做馬。（圖／公視台語台提供）

劇中演員化身無所不能的房管，現實生活中卻各有各的血淚史。黃河感嘆，過往租屋最崩潰就是東西壞了找不到人，「水管漏水、燈不亮，訊息傳出去像丟進黑洞，只能一邊等一邊催眠自己沒那麼嚴重。」

陳姸霏則分享曾和朋友合租，因為小看通風重要性，選了一間「沒窗戶」的房子，結果慘遭黴菌教訓。王真琳的經驗最驚悚，曾遇過房東半夜喝醉「貼恐嚇紙條」在門上，讓她嚇壞；但也遇過會燉雞湯的暖心房東，體驗過各種冷暖。

▲王真琳（右）租房經驗10年，遇過各式房東。（圖／公視台語台提供）



陳姸霏在劇中飾演躺平族「幸琪」，因母親過世意外繼承豪宅，卻發現一半繼承權在黃河飾演的「程軒」手上，為了搶回財產，只好被迫加入對方的房管公司。兩人在預告中互看不順眼，陳姸霏嗆聲：「我在江湖走跳時，你還不知在哪玩耍！」戲外她笑說彼此關係像「湯姆貓與傑利鼠」，相愛相殺；黃河則形容兩人是「在不安裡互相靠近」，並非轟轟烈烈，而是慢慢建立信任的溫暖關係。

▲黃河和陳姸霏搭檔演出《人生只租不賣》，接觸包租代管產業，陳姸霏笑說想獲得他們的看房技能。（圖／公視台語台提供）

為了精準呈現「租賃管理師」需包辦修水電、討租金等大小事，劇組特別安排演員與業界人士交流。陳姸霏笑說，拍完戲後最想獲得「一眼看穿房況」的技能，現在只要敲敲隔間就知道隔音好壞，還能推測牆面是否會發霉，再也不怕租到雷屋。《人生只租不賣》全劇12集，將於2026年1月11日起，每週日晚間8點在公視台語台首播。