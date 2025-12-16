獨家／沈玉琳新節目洽談中　住院期間只做四件事一次曝光

記者葉文正／台北報導

「荒謬大師」沈玉琳今年7月突然身體不適，甚至舉步維艱，最後確診是罹患白血病，至今已住院近五個月，今天他也證實：「出院日期可能在元宵節後。」並透露已經在洽談新節目，但出院後要每月驗血，只要都穩定就是治癒了。

▲沈玉琳之前錄影畫面。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

沈玉琳住院時間不算短，今天他也透露：「我總共要做四次鞏固治療，現在已經做完第三次，還有一次要做，平常療程跟療程之間都可以請假幾小時回家，要完全出院復工我是抓過完農曆年的時候，不過還是得看主治醫師的判斷決定。」

▲沈玉琳住院期間全靠妻女陪伴。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

沈玉琳提到，目前身體狀況非常好，「每天在醫院追劇、看書、彈吉他、超慢跑等四件事，還能洽談新節目，老婆天天帶美食來給我吃，過得很充實。復出日期只能說過完元宵節，正確日期要看主治醫師。」

至於出院後，白血病應該要追蹤多久？沈玉琳說：「這部分細節還沒有跟醫生討論，出院後大概每個月驗一次血，一段時間都穩定就是治癒了。」而家人陪伴與醫師悉心治療，則是沈玉琳病癒關鍵，經此一事，他更珍惜自己生命，老婆芽芽居功厥偉，畢竟千金難換好身體，未來真的還必須好好養生。