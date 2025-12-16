台女星北京險遭潛規則！他「約房間品酒」身分線索曝：有當官背景

記者潘慧中／綜合報導

59歲女星胡文英有著「凍齡美魔女」的封號，不時會和粉絲分享生活點滴。最近前往北京的她16日坦言，影視圈的朋友原本邀約想洽談合作，未料最後差點被潛規則，嚇得她直呼：「大陸演藝圈的水太深，不得不慎。」

▲胡文英差點被潛規則。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



胡文英透露，北京影視圈一名多年未見的朋友，因看到她到北京的動態而主動聯繫，提出想見面「談電影的合作」。對方到飯店接她外出吃飯，餐後再送她回飯店，過程中也談及電影企劃、角色方向與後續見導演等事宜，並拿出腳本與企劃書討論，看似一切都相當正常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲胡文英最近去北京玩。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



不過聊了一段時間後，對方卻表示飯店大廳不適合談事情，轉而要求到胡文英房間「慢慢品酒慢慢聊」。她隨即表明自己不喝酒，也察覺對方態度已經偏離單純合作，「醉翁之意不在酒」，因此直接拒絕。結果，對方直接表現出強烈不滿：「多少人要這種機會跟資源都不可能！簡直不識相、不識抬舉，到眼前機會不知把握。」

▲胡文英當場拒絕去房間喝酒的邀約。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



但胡文英態度堅定，根本不想為了演出而接受任何形式的潛規則。對方遭拒後情緒激動，丟下狠話「妳別後悔」就生氣地離開了。對此，她坦言相當震驚，「真沒想到他是這樣的人，只知道他家有當官的背景，後台很硬，他應該沒碰過壁很火大吧！這種朋友不要也罷！」

胡文英IG全文：

北京影視圈的朋友

看到我的動態得知我來到北京

特別跟我聯繫見面談電影的合作

跟他多年不見

他來飯店接我去吃晚餐閒聊

吃飽飯後他送我回飯店

車上拿了一隻紅酒

來到飯店大廳談電影合作細節

拿腳本企劃書給我看

跟我談角色，見導演等等…

聊沒多久跟我說大廳不適合談

要求去我房間慢慢品酒慢慢聊

我說我不會喝酒

他接著說隨意喝陪陪他

有些事你知道的

醉翁之意不在酒

我面露難色拒絕他

他很不開心的說

多少人要這種機會跟資源都不可能

簡直不識相、不識抬舉

到眼前機會不知把握

還跟我再三確認

當然堅決不要

我不可能為了演電影而被潛規則

最後他說你別後悔

怒氣沖沖的離開大廳開著他的超跑走了

我真沒想到他是這樣的人

只知道他家有當官的背景

後台很硬

他應該沒碰過壁很火大吧！

這種朋友不要也罷

大陸演藝圈的水太深不得不慎