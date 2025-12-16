〈我問天〉被封台語國歌！翁立友公開練歌秘辛　見偶像臉紅心跳加快

記者孟育民／台北報導

許志豪、杜忻恬、李子森主持的中視、中天綜合台歌唱節目《唱歌給你聽》邀請到金曲歌王翁立友，他一登場就接連演唱多首經典歌曲，許志豪邊聽邊語帶羨慕地說：「一個歌手一輩子有一首代表作是非常有福氣的事，可是立友哥的代表作有好多首，獨特的『翁式唱腔』也是很多人模仿的對象。」他還提到《我問天》可說是台語樂壇的國歌：「我助理今年22歲，他第一首學會的台語歌就是〈我問天〉，那時候他3歲，真的是好可怕。」

▲ 翁立友歌曲家喻戶曉 。（圖／中天電視提供）

翁立友唱過許多膾炙人口的歌曲，他對每一首曲子的要求也很高：「我每次看到偶像洪榮宏大哥都會心跳加快、臉發紅，我以前都學他的歌，他有一首《見面三分情》，裡面有很多轉音、起承轉合，那個眉角很難抓到，我反覆練唱8小時，連我媽叫我吃飯我也不吃，後來我媽就很生氣地說『乾脆都倒掉去餵豬好了』。」

▲ 翁立友遇到洪榮宏會緊張 。（圖／中天電視提供）

翁立友還分享自己對唱歌技巧的領悟：「我彰化阿公家鄰居有養一隻狗很兇，他最喜歡追郵差，有個菜鳥郵差第1天上班就被咬，第2天那個郵差看到狗就加快油門，那隻狗也跟著追，結果牠跑輸摩托車很不甘心地吠了兩聲。」這故事卻讓主持群摸不著頭緒，翁立友接著說：「我開始觀察為什麼這隻狗這麼喘還能吠、還不會燒聲（台語）？結果就被我悟出來了，連狗都知道丹田在哪，我怎麼會不知道呢？這就叫做腹式呼吸法，很多人都不會，都是習慣用胸腔在呼吸。」

