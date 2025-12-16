ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
朴娜勑退出所有節目！親錄影片道歉：不想造成困擾，將透過法律釐清

記者張筱涵／綜合報導

韓星朴娜勑近日捲入對員工施壓、職場霸凌、非法醫療、侵占公款等多項爭議，引發外界高度關注。對此，朴娜勑於16日透過《日間體育》公開影片親自說明立場，並宣布已全面暫停演藝活動。

外送稿用　▲▼朴娜勑。（圖／翻攝自Instagram／wooju1025）

▲朴娜勑。（圖／翻攝自Instagram／wooju1025）

朴娜勑在影片中表示，近期接連被提出的各項指控，已讓許多人感到擔憂與疲憊，她對此「沉重看待、深感抱歉」。她並坦言，已主動退出目前參與的所有節目，「希望不要再為製作團隊與同事帶來混亂或負擔」，因此做出自請下車的決定。

針對目前浮上檯面的爭議，朴娜勑指出，相關事項仍有待冷靜確認事實，已正式進入法律程序。她強調，在司法程序進行期間，將不再發表額外說明，並表示：「這不是個人情感或關係的問題，而是必須透過正式程序、客觀釐清的事情。」她也補充，交由法律處理的決定，並非為了指責或追究責任，而是希望排除情緒與主觀判斷，讓事件回歸程序處理。

朴娜勑表示，目前外界眾說紛紜，但不希望因此讓其他人受到傷害，或衍生更多不必要的爭論，因此決定暫停所有活動，專心整理相關爭議，「重新檢視自己的責任與態度」，並感謝一路以來支持她的粉絲，也表明未來不會再就此事發言。

事件起因於朴娜勑的前經紀人A某、B某於本月3日向法院申請對其不動產假扣押，並預告將提出損害賠償訴訟。兩人指控朴娜勑涉及特殊傷害、職場霸凌、性騷擾、代為開立處方，以及延遲支付私人費用等多項違法行為。

對此，朴娜勑方面於5日反駁指出，前經紀人在領取完退休金後，仍要求額外支付相當於公司前一年營收10%的金額，且金額不斷提高，最終達到數億韓元，因此已以恐嚇嫌疑對A某、B某提出告訴。

隨後，A某與B某也於當天深夜向首爾江南警察署對朴娜勑提出刑事告訴，指控其涉及特殊傷害、散布不實事實毀損名譽、違反《資訊通信網法》，並另以《特定經濟犯罪加重處罰法》中的侵占嫌疑加以檢舉，指稱朴娜勑私自挪用公司資金。

此外，朴娜勑近日也被爆出曾接受被稱為「打針阿姨」的人士施打點滴，引發非法醫療行為爭議。對此，朴娜勑方面澄清，該名人士「據了解是持有醫師執照的醫療人員」。

在雙方互提告訴的情況下，雙方於本月8日凌晨進行面對面會談。會後，朴娜勑曾於社群平台發文表示，彼此間的誤會與不信任已解開，但在所有事情尚未完全整理前，將暫停所有演藝活動。不過，前經紀人A某隨後反駁，稱雙方確實進行了約3小時的對話，但「並未收到道歉，也未達成任何和解」。

