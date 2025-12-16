生女狂撈500萬！熊熊急拚二胎先賺錢　深夜直播賣衣畫面曝

▲上月本刊曾捕捉到熊熊開直播販售二手衣，小優負責展示服飾，一旁還有工作人員記錄訂單。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

2023年與圈外男友Mars結婚的卓毓彤（熊熊），目前育有1名寶貝女兒「鈮霓」，先前她在記者會上聊到近況，透露自己正在醞釀第2胎，還在今年6月取卵，迫不及待想再生寶寶，笑稱生女兒時她接到許多保養品代言、業配等，500萬直接入袋，因此她相信生小孩絕對會帶財。不過時報周刊CTWANT直擊她不知是否要預先攢奶粉錢，拚起事業十分賣命，而帥哥老公則負責溫馨接送，夫妻倆相互配合，收入看來相當可觀。

11月23日晚間8點，熊熊搭乘老公駕駛的白色賓士休旅車抵達台北市南港區一處服飾店，帶著眼鏡的熊熊一下車便往店內走去，而穿著拖鞋的老公則忙著將後車廂內的數袋衣服搬進店內，任務完成便驅車離去。

▲熊熊的老公忙著將汽車後車廂內的數袋衣服搬進店內。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

原來，當晚熊熊在店內開直播販售二手衣，稍早抵達的小優則已經在店內。準備妥當，小優負責對著鏡頭直播展示服飾，而熊熊則在一旁將袋子中的產品一件一件整理出來，一旁還有一名女性負責記錄客戶的訂單，3人合作相當有默契，全程不間斷、沒卡頓、無冷場，看來她對直播賣貨已經相當熟練，令人忍不住也想下單跟她買衣服。1個小時後，下一個時段直播的愷愷拉著行李箱抵達，經過簡單的準備，便開啟下一檔直播。

▲戴著眼鏡沒有特別打扮的熊熊在整理袋內衣物，頗有闆娘架式。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲下一個時段直播的愷愷提前抵達現場。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

熊熊三年多前疫情期間開始跨足電商，與合夥人砸下至少500萬成立餅乾副業「嘎蹦熊」。今年9月她透露副業在她懷孕前就已收攤，算算2年多下來賠了300萬。她表示餅乾副業一開始有賺錢，但她後來又把錢拿去做素食跟代理洗臉巾，結果都賠錢收場，感嘆副業賺錢很不容易，但賠錢卻很簡單，因此在懷孕前就已經把副業都喊卡，不過她畢竟當過闆娘，還是有做生意的夢，之後也不排除會再投資。

▲今年5月本刊曾巧遇熊熊錄完影後老公開車來接她收工。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

而當媽媽後的熊熊除了繼續上節目通告之外，直播賣貨似乎已經從副業逐漸變成主業工作，演藝工作反而感覺只是點綴，她老公則稱職地當起司機負責接送熊熊四處奔波。早在今年5月熊熊離開台北市內湖區的中天電視台時，本刊就看到她老公開著黑色賓士休旅車來接她下通告，而當晚又換了另一台白色賓士休旅車。有神隊友老公的合作，難怪工作中的熊熊仍神采奕奕精力充沛。

▲有女萬事足的熊熊，還想再跟老公拚第二胎。（圖／翻攝自熊熊臉書／CTWANT）

