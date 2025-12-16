12月16日星座運勢／天秤進財順利！水瓶財源廣進 12星座吉凶解析
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：積極工作態度
感情：甜蜜中的浪漫
財運：財源多管齊下
幸運色：藍色
貴人：水瓶
小人：雙子
雙子座 ♊
工作：學習新的技能
感情：浪漫深情細節
財運：堅持誠信原則
幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：魔羯
天秤座 ♎
工作：合作計畫成功
感情：幸福時刻滋潤
財運：財運進財順利
幸運色：黑色
貴人：雙魚
小人：獅子
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：逐漸取得進展
感情：溫馨浪漫時光
財運：掌握賺取利潤
幸運色：粉紅色
貴人：射手
小人：金牛
金牛座 ♉
工作：完成艱巨任務
感情：相互尊重包容
財運：建立財務基礎
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：巨蟹
處女座 ♍
工作：陰霾逐漸消散
感情：相互支持依靠
財運：善於財務分析
幸運色：橘色
貴人：魔羯
小人：水瓶
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：保持工作動力
感情：深情永恆約定
財運：提高投資績效
幸運色：白色
貴人：天蠍
小人：天秤
天蠍座 ♏
工作：提升職業能力
感情：浪漫中的夢幻
財運：分散投資標的
幸運色：灰色
貴人：牡羊
小人：射手
雙魚座 ♓
工作：問題逐漸解決
感情：溫馨甜蜜微笑
財運：加強風控規避
幸運色：綠色
貴人：天秤
小人：牡羊
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：積極提升實力
感情：默契心有靈犀
財運：掌握財務報表
幸運色：棕色
貴人：巨蟹
小人：處女
獅子座 ♌
工作：迎接挑戰任務
感情：甜甜蜜蜜的愛
財運：規避財務虧損
幸運色：紫色
貴人：雙子
小人：雙魚
射手座 ♐
工作：擔任協調工作
感情：深情交織連結
財運：瞭解滿足市場
幸運色：大紅色
貴人：處女
小人：天蠍
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
