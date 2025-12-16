ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
12月16日星座運勢／天秤進財順利！水瓶財源廣進　12星座吉凶解析

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：積極工作態度

感情：甜蜜中的浪漫

財運：財源多管齊下

幸運色：藍色

貴人：水瓶

小人：雙子

雙子座 ♊

工作：學習新的技能

感情：浪漫深情細節

財運：堅持誠信原則

幸運色：綠色

貴人：獅子

小人：魔羯

天秤座 ♎

工作：合作計畫成功

感情：幸福時刻滋潤

財運：財運進財順利

幸運色：黑色

貴人：雙魚

小人：獅子

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：逐漸取得進展

感情：溫馨浪漫時光

財運：掌握賺取利潤

幸運色：粉紅色

貴人：射手

小人：金牛

金牛座 ♉

工作：完成艱巨任務

感情：相互尊重包容

財運：建立財務基礎

幸運色：粉紅色

貴人：金牛

小人：巨蟹

處女座 ♍

工作：陰霾逐漸消散

感情：相互支持依靠

財運：善於財務分析

幸運色：橘色

貴人：魔羯

小人：水瓶

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：保持工作動力

感情：深情永恆約定

財運：提高投資績效

幸運色：白色

貴人：天蠍

小人：天秤

天蠍座 ♏

工作：提升職業能力

感情：浪漫中的夢幻

財運：分散投資標的

幸運色：灰色

貴人：牡羊

小人：射手

雙魚座 ♓

工作：問題逐漸解決

感情：溫馨甜蜜微笑

財運：加強風控規避

幸運色：綠色

貴人：天秤

小人：牡羊

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：積極提升實力

感情：默契心有靈犀

財運：掌握財務報表

幸運色：棕色

貴人：巨蟹

小人：處女

獅子座 ♌

工作：迎接挑戰任務

感情：甜甜蜜蜜的愛

財運：規避財務虧損

幸運色：紫色

貴人：雙子

小人：雙魚

射手座 ♐

工作：擔任協調工作

感情：深情交織連結

財運：瞭解滿足市場

幸運色：大紅色

貴人：處女

小人：天蠍

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

