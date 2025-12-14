熊仔當爸後首露面！自嘲能量耗盡「操到手壞掉」　寵妻準備6位數驚喜

記者孟育民／新北報導

饒舌歌手熊仔和「鄉民女神」李優在8月迎來寶貝女兒的誕生，今（14日）當爸後首露面，現身2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會－The Greatest Show」，有感地說：「我現在深刻體會家長帶小孩出來很偉大，他們是出來放電的，我是出來放空的。」

▲熊仔當爸首現身。（圖／記者孟育民攝）

熊仔透露，夫妻倆會分工照顧小孩，也有請外援幫忙，但長時間抱娃仍讓他吃不消，「現在手已經壞掉了，前幾天才去電療，我覺得很有幫助。我的魔力值消耗很快，剩下的全部留給台下的歌迷。」他笑說，光是從後台走過來就氣喘吁吁，「這個禮拜特別累，老婆值得好好放假，老婆去韓國玩一個禮拜，但老婆晚上有幫我準備護理師幫忙，我原本以為我會崩潰，因為工作量蠻多，但已經撐過來，今天很開心可以過來，我就是來放空的。」

▲熊仔分享當爸心路歷程。（圖／記者孟育民攝）

老婆即將生日又遇到聖誕節，熊仔眼神堅定說：「禮物一定是準備到爆，因為她生日1219，她前幾天又剛好去韓國，就是最好的準備機會，韓國機票那一定是送的，最重要是當天的儀式感，我有設計一個家裡的大地遊戲，最後找到寶藏就是禮物。」他寵妻無極限，透露禮物不只一樣，預算高達6位數，「有包括她許願，還有我覺得會很棒，反正不會錯啦。」