安妮投入畢生積蓄！親飛杜拜找金主　公開超大計畫「背後動機超有愛」

記者孟育民／新北報導

藝人安妮今天出席新北市政府社會局舉辦的「2025新北無礙時尚SHINE YOUR LIGHT」。談到公益，安妮先前便透露自己正為一件「很重要的事」全力準備，今日她也首度公開心中的人生目標，希望在世界各地創辦公益性質的藝術學校。她計畫邀請來自不同國家的師資，讓孩子能在同一個空間中學習各國文化與藝術，安妮將以創辦人的角色推動計畫。

▲安妮出席「2025新北無礙時尚SHINE YOUR LIGHT」。（圖／新北市政府社會局提供）

安妮進一步分享，這半年來已與尼泊爾政府接洽，下一站可能會是越南，再來也許會回到自己的家鄉俄羅斯。她感性表示，「蓋一所學校，不只是蓋一棟建築，而是需要投入大量的時間與資金，所以真的很感謝願意支持的企業與夥伴。」

她也喊話，希望有更多人願一起投入，不論是企業或者願意投身公益的藝術老師。為了推動公益藝術學校，她更不遺餘力，獨自飛往杜拜，拜訪製作公司，連畢生積蓄都一併投注，雖然過程顛簸，仍成功獲得支持。

▲安妮日前飛杜拜蓋學校。（圖／新北市政府社會局提供）

隨著聖誕節即將到來，安妮笑說，過去幾個月幾乎都在為藝術學校奔波，還沒時間好好規劃，但熱愛香水的她，今年特地學習調香，親自調製三款香味，推出香水、蠟燭及擴香的聖誕禮盒，希望在這個溫暖的節日裡與粉絲分享心意。