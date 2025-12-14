陳子鴻打造虛擬歌手遭疑「文化挪用」　MV急下架…見團隊落淚心疼道歉

記者蔡宜芳／綜合報導

知名音樂製作人陳子鴻在斥資千萬打造虛擬偶像歌手米拉蜜（Mila Mii）之後，日前又推出「虛擬原民少女歌手」Heya，然而MV上架後掀起兩極評價，也有人質疑涉及「文化挪用」。對此，唱片公司於12日發聲回應，陳子鴻也在14日向團隊道歉。

▲陳子鴻打造虛擬歌手Heya。（圖／翻攝自Facebook／陳子鴻、Heya 荷婭）

唱片公司「喜歡音樂」12日在聲明中表示，針對部分觀眾對作品產生文化相關疑慮與不適的感受，團隊為此致上歉意，「團隊在創作虛擬角色與作品的過程，曾向相關領域專家諮詢，但我們也理解仍有持續檢視與精進的空間，未來將更周延地聽取各方意見，調整並改善創作流程。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

喜歡音樂也重申，Heya的創作初衷，是希望透過虛構角色的音樂，呈現「台灣多元文化所孕育出的創作能量」，並始終抱持尊重在地文化與各族群的態度，避免直接引用或涉及特定族群的文化符號，「喜歡音樂將持續精進音樂的創作，期望以更好的作品來回應大眾的關注與支持。」

▲喜歡音樂聲明（圖／翻攝自Facebook／喜歡音樂 Enjoy Music）

隨著公司宣布相關計畫暫停、MV下架，陳子鴻也14日在社群平台。他透露，宣布暫停的那一刻，看見同事眼眶泛淚，讓他相當不捨，「因為我知道，那不是失敗的眼淚，而是為了一個拼到最後、卻被迫停下來的作品。」他也向團隊喊話：「不是你們不夠好，只是有些時候，為了走得更遠，我們必須先停下來調整腳步。」

陳子鴻也對團隊深深致謝，表示外界未必理解這項計畫的難度與初衷，讓團隊承受不少批評，「對不起，也謝謝你們，我最優秀的團隊。你們的努力，我不會忘記。」他也承諾會記取這次的經驗教訓，未來思考得更周延，不辜負大家的努力。

▲陳子鴻發文。（圖／翻攝自Facebook／陳子鴻）