生產倒數！美女主播宣布暫別主播台　公開絕美孕婦寫真「同框尪放閃」

記者孟育民／台北報導

入行20年的主播鄭亦真因懷孕將暫別主播台，今日（14）晚間6點將會是最後一播，接下來就要準備進入人生全新章節，她難掩喜悅，特別邀請「婚紗女王佩佩」團隊拍攝孕婦寫真，紀錄這段珍貴而重要的時刻。她透露：「當初結婚就穿她們家的婚紗美到不行，當新娘還會嫌這裡胖那裡肉，這次拍孕媽咪照完全沒這個煩惱，整個放很開。」她也大方分享，目前體重來到人生巔峰75公斤，笑說這九個月是她十多年主播生涯中「吃得最開心的時候」。

▲▼鄭亦真宣布懷孕將暫別主播台，挺超大孕肚拍絕美寫真 。（圖／wedding 21韓式婚紗攝影）

距離預產期只剩最後一個月，主播鄭亦真也即將迎來職涯以來最長的休假，目前規劃至少要休息三個月以上，她感性表示，等再回到幕前，就會從「人妻主播」正式升級成「媽媽主播」，對於人生轉變既新鮮又期待，因此希望透過攝影留下永恆紀念。

▲鄭亦真與老公歐巴（左）。（圖／wedding 21韓式婚紗攝影提供）

談到即將迎接女兒的到來，鄭亦真說：「從結婚到懷孕，人生像遊戲開了外傳，聊天話題也都變得很媽咪。」她與老公一邊期待，一邊準備迎戰新手爸媽的「免睡店」，每天看著肚子變大，都更期待寶寶的誕生。

