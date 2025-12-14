遭韓媒狠批唱腔！　GD霸氣嗆：唱19年現在才有爭議，不喜歡就算了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天王GD（G-DRAGON）以巡演Übermensch在全球開唱中，12、13日回到首爾開巡演安可場，向來有話直說的他，知道自己近來捲入的「唱腔爭議」，韓媒曾大肆批評他的唱腔怪異，加上前陣子MAMA頒獎典禮表現被認為不如預期。他12日在演唱會上直球提問：「今天的演出有任何可能會出現爭議的地方嗎？」並正面表示「如果有的話，我感到很遺憾，也請大家多多體諒。我就是在做我該做的事，只是盡力努力去做而已，不喜歡的話就算了！」霸氣回應掀起討論。

▲GD近期忙著巡演Übermensch演出。（圖／翻攝自GD IG）



G-DRAGON自3月帶著巡演Übermensch回歸後，就曾數度因「唱腔」掀起韓媒議論，前陣子MAMA頒獎典禮疑似音響設備出問題，直播播出卻被評為表現不如預期，但其實後來有粉絲曝光現場影片，他唱得比直播好很多，間接替他洗清唱腔爭議的委屈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲GD主動提到唱腔爭議坦言「唱19年現在才有爭議，說實話我也有點嚇到」。（圖／翻攝自X）



只是這段期間的爭議，G-DRAGON全都看在眼裡，12日回到首爾開舉辦巡演安可場，他直球提到該爭議，主動詢問觀眾：「今天的演出有任何可能會出現爭議的地方嗎？」接著，他笑著回答：「如果有的話，我感到很遺憾，也請大家多多體諒。我就是在做我該做的事，只是盡力努力去做而已，不喜歡的話就算了。」

▲GD霸氣嗆「我就是在做我該做的事，只是盡力努力去做而已，不喜歡的話就算了」。（圖／翻攝自X）



G-DRAGON接著說道：「都唱了19年，但現在才出現這樣的爭議，說實話我也有點嚇到。」他誠實地坦言：「其實我也是會有很多感到遺憾的舞台，像今天也不是說是完美的舞台，就是一天一天都很努力地去做，根據每次的狀態會不一樣，但今天...就...就那樣吧，應該是可以按個「讚」的程度吧？」

G-DRAGON高EQ化解自己的爭議，隨後雙手比起小小的「讚」，自虧「大概就是這樣的程度吧」，台下則是團結大喊「你最棒」，台上、台下氣氛都超嗨。這段回應爭議的對話，掀起韓網熱議。