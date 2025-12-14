坣娜最後1年失明失語！　薛智偉「消瘦露面」告白：她永遠在我心裡

▲ 《IN LOVING MEMORY 坣娜 NA TANG追思會》今（14）日於猶太社區中心JCC大禮堂舉行，坣娜老公薛智偉出面受訪。（圖／記者李毓康攝）



記者翁子涵／台北報導

天后坣娜10月14日因肺腺癌去世，享年59歲，她身家逾280億的富商老公薛智偉今（14日）在猶太社區中心（JCC 大禮堂）舉行主題為 「愛與文化的橋樑」 的《IN LOVING MEMORY 坣娜 NA TANG》追思會，薛智偉一大早就現身會場，面容看來相當憔悴，身形也消瘦不少，令人不捨，追思會以猶太教的儀式進行，拉比（Rabbi）帶領所有人一同哀悼與祝禱。

▲ 坣娜老公薛智偉消瘦不少。（圖／記者李毓康攝）



追思會現場響起坣娜也生前錄製的希伯來文聖歌《Avinu Malkeinu》（我們的父，我們的王），氣氛莊嚴而哀戚，薛智偉受訪透露坣娜最後1年已無法說話、眼睛也看不見，但始終不願對外公開，「她一直都那麼優雅、漂亮，我們天天在一起，天天睡同一床，護理師要進來看，我說可以看我沒關係，反正我們就是要在一起。」夫妻情深溢於言表，他也表示：「有時候她看不到我，但一個表情、一個小動作，不用說話，我就可以了解她的意思。」

薛智偉也表示坣娜2021年結束演唱會半年後就開始（生病）了，「不是突然的，我們一直都知道。」坣娜生前也不希望舉辦追思會、不想打擾親友，「她什麼都不要做，但我一直跟她說，也許你不需要，但我可能需要。」最終在坣娜的理解與包容下，才決定完成這場追思，他說：「結束後反而放鬆了很多。」

薛智偉感性說道：「她對品味、標準要求都很高，我必須做到讓她開心。我想像她從天上看下來，是微笑的樣子，那個畫面永遠留在我心裡。」他也相信，追思會結束後，坣娜會在天上再次包容、接受他。

原本他打好一段講稿，但追思會上，他選擇脫稿演出，薛智偉說彷彿能想像坣娜在天上笑罵他：「不是說不要辦追思會，還弄這麼大？既然要辦，就一定要說出真心話，「不需要講稿。」今天是紀念坣娜的追思日，也恰逢猶太光明節（Hanukkah）的第一天，他在追思會上點亮象徵光明的蠟燭，當蠟燭一一被點亮，它們象徵著透過光明的守護，被祝福著。

