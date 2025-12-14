SHINee捲朴娜勑打針阿姨風波！溫流因「1張簽名CD」被盯上　官方發聲了

記者田暐瑋／綜合報導

南韓知名女星朴娜勑近來遭到前經紀人爆料人品爭議，甚至扯出「打針阿姨」濫用藥物的風波，連「SHINee」成員KEY和溫流都受牽連，KEY所屬的SM娛樂至今尚未回應，而溫流則是出面澄清與打針阿姨的關係。

▲溫流被捲入打針阿姨爭議。（圖／翻攝自溫流IG）



綜合韓媒報導，這位「打針阿姨」A某被指控未持有國內醫師執照卻進行醫療行為，且有收集處方籤囤積藥品嫌疑，由於A某的社群媒體上曾出現SHINee溫流親筆簽名的CD，導致溫流也被捲入濫用藥物風波，CD上寫著：「感謝您教會我如何說話，成為我的墊腳石。雖然有點害羞，但我會忍住，謝謝您。」

對此，溫流所屬經紀公司Griffin Entertainment對捲入非法醫療風波作出解釋：「溫流是在2022年4月經朋友介紹，首次前往打針阿姨工作的首爾新沙洞某醫院就診，當時考慮到醫院的規模等因素，很難察覺現在引發的醫療執照爭議。」官方說明溫流去醫院只是進行皮膚管理，簽名CD僅是表達感謝，「對於藝人的不實傳言被無節制地擴大表示深切遺憾。」

▲朴娜勑遭前經紀人控職場霸凌！強迫陪酒24小時待命。（圖／翻攝自Instagram／wooju1025）