永野芽郁驚傳「賣4億豪宅」 不倫疑雲賠10億…剪短髮拍片拚翻身

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星永野芽郁接演Netflix電影《我的瘋狂女權女友》，個人官網更新照片，一頭長髮剪成清爽短髮、茶棕色髮色，形象煥然一新，為了自己的復出全力。她4月與已婚田中圭陷入不倫疑雲，廣告幾乎全數撤下，傳出因賠償違約金，要將市值4億的房子賣了！

▲永野芽郁剪短髮改變形象拍新戲。（圖／翻攝自X）

據《女性SEVEN》報導，永野芽郁今年年4月與田中圭、金武俊兩位男星傳出雙重交往疑雲。此事引發多家企業撤下廣告，儘管當時未追究違約金，如今據傳隨著負面聲量持續，有廠商援引「形象損毀條款」重新提出賠償訴求，金額上看10億日圓（約台幣2億元）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲永野芽郁新電影改編自韓國小說。（圖／翻攝自X）

根據業界人士透露，不同的藝人合約內容，這種巨額違約金通常會由所屬事務所代墊，再由藝人分期償還，或從日後的出演費與薪水中扣除。而永野芽郁表明願意一肩扛下所有賠償責任。她於2023年購入的4億日圓高級公寓可能成為變賣對象之一，「很可能先賣掉房子用來支付違約金」。

永野芽郁的演出實力被高度肯定，如果復出成功，仍有機會獲得高片酬的合約。她此刻鬥志應該正高漲，剪去長髮的舉動，或許正是她為重生所作的象徵性宣言。