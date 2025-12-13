ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
本土劇男星消失3個月！猛爆性肝炎進ICU「連發3張病危」　淚崩：不敢讓媽知道

記者蕭采薇／台北報導

久未露面的本土劇男星洪毛（吳義文），日前因猛爆性肝炎住院，剛從鬼門關前走一遭。剛出院不久的他，12日現身李國超、高欣欣婚禮，身形明顯暴瘦一圈，受訪時也忍不住情緒潰堤，透露接獲3次病危通知，肝指數更一度飆破8000，昏迷長達5天，「我不敢讓媽媽知道，怕她受不了。」

▲▼ 高欣欣&amp;李國超 婚宴-馬國弻，洪毛（圖／記者黃克翔攝）

▲洪毛（右）因猛爆性肝炎住院3個月，從鬼門關前走一遭。（圖／記者黃克翔攝）

洪毛透露，9月開始出現攝氏37.5度的低燒症狀，維持近一個月，因快篩非流感或新冠，他自認身體硬朗便吃退燒藥繼續上工。直到某天在路邊跌倒，發現微小的傷口竟然「完全無法凝血」血流不止，才驚覺不對勁前往大醫院急診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原本還能正常走動的他，才在急診室坐了一小時，就被兩名醫師告知肝指數飆到8000多（正常值約40），當場判定為「猛爆性肝炎」，立刻開立紅色病危通知書並送進加護病房。洪毛回憶：「我只記得看到媽媽、醫師和很多儀器，接著就昏迷了。」這一昏就是5天，醒來才知自己已在鬼門關前繞了一圈。

▲《好運來》洪毛日前進加護病房。（圖／民視提供）

▲《好運來》洪毛日前進加護病房。（圖／民視提供）

然而病情並未就此好轉，洪毛後續又併發敗血症與嚴重黃疸，黃疸指數高達25（正常值0.2），醫師甚至警告若惡化恐變肝硬化或肝癌。他輾轉在四間醫院治療，前後住院長達3個月，手腳血管打針打到沒地方打，全身插滿管子。

他餘悸猶存地說：「沒想過自己這麼脆弱，居然得接受醫師說『你快走了』。」他更形容這段經歷太痛苦，高喊：「寧願坐牢也不要住院！」談及年邁的母親，洪毛當場淚崩。第一張病危通知書雖是媽媽簽的，但為了不讓高齡70多歲的母親擔心，後續兩次的病危通知，全由就讀大學的姪子代為簽署。

▲▼ 高欣欣&amp;李國超 婚宴-馬國弻，洪毛（圖／記者黃克翔攝）

▲洪毛（右）因猛爆性肝炎住院3個月，如今已痊癒，左為馬國弻。（圖／記者黃克翔攝）

住院期間他只能謊稱「去新加坡拍戲」無法接電話，連親友關心時，媽媽都還以為兒子只是在打營養針。洪毛坦言，這段期間只有好友馬國畢知道實情並常來探視，自己是靠意志力才撐過來。這場大病讓他體重從86公斤暴跌至71公斤，整整瘦了15公斤，光醫藥費就花了30多萬。

直到上週才終於痊癒出院，洪毛特地戴著墨鏡參加婚宴，不是為了耍帥，而是要遮掩尚未完全消退的黃疸。談及復工計畫，他將回歸拍攝《好運來》，並自嘲劇中角色剛好被騙5億，打擊太大一夜白髮，「現在暴瘦的身材剛好很符合角色，很連戲。」歷經生死關頭，洪毛感嘆現在把錢看很淡，並奉行天后蔡依林的養生法「晚上9點半睡覺」，呼籲大家身體一有警訊就要馬上就醫。

