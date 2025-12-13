直擊／羅志祥怒了「觀眾都沒在看他」直接中斷演出：我先回家！

記者蔡琛儀／台北報導

羅志祥（小豬）迎來出道30週年，今晚在台北小巨蛋開唱，同時也是他第七度站上小巨蛋舞台，沒想到〈愛轉角〉出包後才過兩首歌，當小豬率領眾舞者演出〈全糖獨家〉時，又向導演喊卡中斷表演，故作生氣對台下粉絲喊：「我在表演，每個人在那邊抓抓抓。」原來是他在演出時，現場也噴發精緻的心型紙花，全場歌迷忙著撿紙花。

▲羅志祥假裝對粉絲生氣。（圖／記者林敬旻攝）

小豬無奈說：「這麼甜的歌，結果大家都在往上看，我這麼精心的安排耶！」還對歌迷喊話：「我等你們撿完，撿完再cue我，我先回家。」結果歌迷還真的全部卯起來檢紙花，讓小豬見狀繼續碎念：「很精心安排的表演捏！」最後更嘆氣：「不要在那邊，專心看表演，唉！」

而後他真的又降下升降台，從頭開始演出，又虧粉絲：「剛剛是我錯，現在是你們錯喔！」更叮嚀大家把剛剛的影片剪掉，相當搞笑。

▲▼羅志祥為了這次演唱會精心準備。（圖／記者林敬旻攝）

此外，羅志祥今晚也帶來新歌〈做伙〉的全球首唱，這首作品是羅志祥出道以來首支全閩南語歌曲，唱出在現實與夢想之間奮力生活的小人物心聲，他邀請歌迷一起唱副歌，不過歌迷似乎不熟練，他問歌迷有沒有好好練歌，更故作生氣怒喊「回答我！」再次讓粉絲笑翻。