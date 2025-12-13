籃球女神洗菜出國脫了！　「解放比基尼」一轉身臀型被看光

記者王靖淳／綜合報導

洗菜（王宇君）因參加《全明星運動會2》打開知名度，熱愛籃球的她還因此獲得「籃球女神」的封號，今（13）日她在IG分享一系列身穿比基尼在泰國隨意擺拍的辣照，畫面曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲▼洗菜分享泰國辣照。（圖／翻攝自Instagram／jumi0118）

透過洗菜分享的照片可見到，她身穿一套咖啡色的兩截式比基尼，這套比基尼的設計相當特別，外層覆蓋了一層同色系的網狀罩衫，下身則是搭配高腰的網狀短裙，完美展現她的身材曲線，同時又帶有若隱若現的層次感。洗菜將頭髮自然披肩，左耳邊還別著一朵白黃相間的雞蛋花，為整體造型增加濃厚的度假風情。

▲▼洗菜大方展現好身材。（圖／翻攝自Instagram／jumi0118）



畫面中，洗菜除了愜意地躺在戶外的編織躺椅上，還整個人泡在泳池中，身體微微側向一邊，氛圍相當放鬆。值得一提的是，在其他照片裡，洗菜背對鏡頭站在泳池邊，面向一棟白色的建築，大方展現背部線條與修長的雙腿，轉向背面的同時，蜜桃臀型全看光，模樣十分火辣。畫面曝光後，立刻湧入網友留言讚道「辣翻」、「有夠美」、「好好看。」