劈腿逼死女友！國民渣男「下海當牛郎」
華航周年慶「全航線88折起」　
虞書欣新戲突遭除名！劇方取關她微博
舞台劇驚見大咖主持人！曾國城喜宴吃一半「突被叫上台」：很不道德

記者黃庠棻／台北報導

王偉忠監製的舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》目前正在新北市空軍三重一村老眷村實景演出，舞台劇搭配眷村菜辦桌、吸引許多藝人來看戲。曾國城、屈中恆意外被主持人黃云歆喊上台擔任新郎周定緯的叔叔，曾國城嘴裡剛咬下一大口抹了豆腐乳的山東饅頭，邊嚼邊上台，好不容易吞下肚說「吃饅頭的時候叫人上台，是很不道德的！」

▲曾國城、屈中恆、炎亞綸、倪子鈞朝聖《一村喜事：康樂隊了來》。（圖／金星文創提供）

▲曾國城、屈中恆、炎亞綸、倪子鈞朝聖《一村喜事：康樂隊了來》。（圖／金星文創提供）

《一村喜事：康樂隊來了》以民國七十六年的眷村王村長嫁女兒的喜宴為背景，每次演出都會邀請觀眾上台擔任新郎的親人，剛巧曾國城、屈中恆到場看戲，就成為最佳的新郎叔叔人選。屈中恆還自我介紹是來自《寶島一村》的趙漢斌，讓飾演王村長的岑永康納悶，明明新郎姓李，怎麼叔叔姓趙，台下觀眾立刻腦補大喊「是表叔！」讓全場哄堂大笑。

周定緯在劇中飾演個性純樸的工程師，對滿場賓客介紹半導體原理，大家聽得一知半解似懂非懂，曾國城妙評「半導體很重要，海綿體也很重要！」屈中恆也以自己家有四千金為例，勉勵周定緯飾演的新郎要好好維護海綿體，就能夠增產報國了，讓飾演岳父的岑永康頻頻揮汗，深怕來賓太失控。

▲曾國城、屈中恆、炎亞綸、倪子鈞朝聖《一村喜事：康樂隊了來》。（圖／金星文創提供）

▲曾國城、屈中恆、炎亞綸、倪子鈞朝聖《一村喜事：康樂隊了來》。（圖／金星文創提供）

最近天氣降溫，三重《一村喜事：康樂隊來了》演出現場熱鬧滾滾、星光熠熠，一開場軍歌答數，台下的小馬倪子鈞就被找上台答數，重溫軍旅時光。

而精彩的特技表演則改請炎亞綸上台轉球，他在特技老師協助下，手指上真有一顆球轉個不停，驚訝不已。台上台下都能看到大明星，也成為《一村喜事：康樂隊來了》另一種沉浸式的樂趣。

▲曾國城、屈中恆、炎亞綸、倪子鈞朝聖《一村喜事：康樂隊了來》。（圖／金星文創提供）

▲曾國城、屈中恆、炎亞綸、倪子鈞朝聖《一村喜事：康樂隊了來》。（圖／金星文創提供）

《一村喜事：康樂隊來了》由時藝多媒體、金星文創、大清華傳媒聯合主辦，即日起到12月21日，每逢週五、週六、週日都會在新北市空軍三重一村老眷村實境辦桌演出，歡迎家人、好友、同事揪團包桌同樂，也可以配合公司尾牙，享受總鋪師用大灶、大火料理的好菜，票卷所剩不多，即將完售，購票請洽時藝多媒體與udn售票網。

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

