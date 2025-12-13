虞書欣新戲突遭除名！劇方忍半年「取關她微博」　4個月掉粉300萬

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星虞書欣近期捲入霸凌及家族財富爭議，自8月底以來持續神隱，與何與主演的《雙軌》剛上映，緊接著未開拍的新戲《雲初令》就官宣由她飾演女主角，但與此同時，先前因為霸凌及家族爭議，導致延期的古裝戲《一念江南》刪除了主演虞書欣的官宣貼文，並取消對虞的關注，引發新一波討論。

▲《一念江山》除名虞書欣。（圖／翻攝自微博）



隨著虞書欣的新戲《雙軌》播出，有眼尖網友發現，原本由她主演的陸劇《一念江南》官方微博刪除了6月時官宣女主角由虞書欣飾演的貼文，並取消對虞帳號的關注，只保留了男主角王安宇的名字，儘管劇組尚未正式宣布換角或終止拍攝，仍被認為是大動作與虞書欣切割。

▲《一念江山》官宣虞書欣為主演的貼文被刪除。（圖／翻攝自微博）



自2025年8月以來，虞書欣因涉及霸凌風波，以及家族企業捲入15億國資交易爭議，導致粉絲數量減少超過300萬，並與多個品牌解約，舆論壓力持續上升。而她主演的《雙軌》12日空降播出，播出初期熱度僅1300，隨後在短短幾小時內迅速攀升，最終在12小時內海外播放量突破2億，微博劇集指數突破9000萬。

