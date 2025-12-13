歐陽龍壽宴「娣娣被強迫營業」辣跳女團舞！網：這樣好嗎 掀兩派爭論

記者潘慧中／綜合報導

歐陽娣娣是歐陽龍、傅娟的21歲小女兒，之前憑著選秀節目《創造營亞洲》正式在泰國出道。近日格外掀起討論的是，她在96歲爺爺、65歲爸爸的生日宴會上辣跳女團舞，讓部分網友傻眼問「這樣真的好嗎」，但也有人認為「看得出她有刻意收斂性感動作」，引發兩派爭論。

▲傅娟笑說，歐陽娣娣在爸爸和爺爺的壽宴上「被強迫營業」。（圖／翻攝自小紅書／傅娟）



畫面中，可以看到歐陽娣娣放下一頭長髮，穿著深色細肩帶背心，脖子上綁著一條白絲巾，下半身則搭配深色長褲和白鞋，整體造型簡約大方。

▲歐陽娣娣辣跳女團舞。（圖／翻攝自小紅書／傅娟）



傅娟在社群網站笑說，歐陽娣娣在爸爸和爺爺的壽宴上「被強迫營業」，小女兒只好獨自上台熱舞其所屬團體Gen1es的〈Rewrite〉一曲，家人們也都很捧場地不停尖叫。

▲歐陽娣娣和爸爸感情很好。（圖／翻攝自小紅書／傅娟）



只不過，留言區出現了兩派聲音，有網友認為「老人生日宴不適合跳女團舞」、「壽宴跳這麼辣真的不是年輕人的派對嗎」，但也有粉絲幫忙緩頰，「她爸爸覺得可以就好了」、「能看出來收斂跳了」、「進評論區以為誤入清朝了！」

▲網友反應。（圖／翻攝自小紅書／傅娟）