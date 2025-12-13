金唱片大巨蛋破萬張門票秒殺！主辦證實「加開這區」：16點還可搶

記者吳睿慈／綜合報導

南韓樂壇年度盛事「第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）」將於2026年1月10日首度攻進臺北大巨蛋，門票採實名制販賣，並於13日中午11點半準時開賣，稍早，大批粉絲湧入售票網站搶票，一家歡喜一家愁，有人搶到票也有人哀嚎不斷，主辦「超級圓頂」也同步公開下午4點還有清票，粉絲可把握最後搶票機會！

金唱片卡司堅強。

第40屆金唱片頒獎典禮首次來到台灣舉辦，門票於11點半在ibon售票系統準時開賣，稍早大批粉絲湧入售票網站搶票，破萬張門票在一瞬間被搶光，不少粉絲哀嚎沒搶到票，也有人表示排隊排很久被踢出去。

稍早主辦於官方臉書公告，「目前售票系統正在整理逾期未完成結帳之票券」，且預計加開B1層112～114區20-32排，只是該區域為視線受阻區，粉絲在購票前須三思是否要買，並宣布於12月13日下午4點重新釋票。

金唱片頒獎人超大咖。



本屆出演卡司華麗，包含ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE（ZB1）、ZO ZAZZ。

就連頒獎人也很有話題，當紅男神安孝燮、宋仲基、邊佑錫出席，台灣天后蔡依林與男神許光漢出席頒獎，另外主持人文佳煐搭配成始璄，強強組合為典禮帶來更多亮點。