《漫才梅索太太》女星車禍身亡！　家屬慟「無法想像的損失」

記者蔡宜芳／綜合報導

女星溫妮·戴維斯（Wenne Alton Davis）因出演《漫才梅索太太》等影集為人熟知，然而她卻在12日（台灣時間）傳出噩耗，被證實於曼哈頓中城遭車撞擊身亡，享壽60歲。

▲溫妮戴維斯驚傳車禍身亡。（圖／翻攝自Instagram／wenne_alton_davis）

溫妮戴維斯的姊夫Gary Hunter在社群上哀痛寫道：「溫蒂（溫妮戴維斯本名）有著令人難以置信的能力，她總能讓人感受到被看見、被歡迎，因為她總是走進別人的世界與他們相遇。」他透露溫妮深受周遭人喜愛、朋友相當多，「我們愛她，為她感到驕傲，而我們對她的思念將難以用言語表達。」直言這次意外對家族而言是「無法想像的損失」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據當地警方表示，溫妮戴維斯住在皇后區的森林小丘（Forest Hills），事發於美國時間8日晚上約9點。溫妮在穿越百老匯街靠近西53街時，遭一輛黑色凱迪拉克XT6 撞上，事後被緊急送往西奈山西醫院（Mount Sinai West），但仍宣告不治。肇事的61歲駕駛目前尚未遭到起訴，案件仍在調查中。

▲溫妮戴維斯在過馬路時遭車輛撞擊。（圖／翻攝自Instagram／wenne_alton_davis）

作為多年綠葉演員的溫妮戴維斯，也曾任職於甘迺迪機場（JFK）的海關與邊境保護局，其鄰居透露她原本正期待著退休生活，沒想到卻就此撒手人寰。而溫妮的經紀人也向《紐約時報》表示：「她非常熱愛紐約、熱愛演戲、熱愛她在甘迺迪機場的同事，但最愛的還是她的家人與朋友圈。」