馬偕醫院突收500杯手搖飲料　竟是「超大咖天團買單送醫護」

記者蔡琛儀／台北報導

人氣天團告五人不只事業有成，更超有愛心，團員今（12日）現身代言的茶飲品牌活動，力挺品牌首次公益計畫，現場直接宣布購入555杯飲料，全數致贈馬偕醫院醫護，更自掏腰包加碼100杯送給到場支持的粉絲。

▲告五人買555杯飲料致贈白衣天使，還加買100杯飲料給粉絲。（圖／相信音樂提供）

告五人今年已把高雄世運主場館演唱會收益1200萬元全數捐出，用於兒童身心教育與偏鄉醫療照護；日前亦零唱酬參與公益音樂會，自貼妝髮與交通成本。品牌因看見他們長期投入公益，決定將北市某門市開幕當天的一日營收全數捐給華山基金會，協助弱勢長輩歲末圍爐，告五人也再次響應，加碼送出555杯飲料。

「555」不只呼應團名，更像一封寫給醫護的暖心情書，團員感謝醫護是「很多人心中的英雄」，希望飲料能成為帶走疲憊的小小暖流，「如果音樂能放鬆心情，那就讓飲料補上溫度。」活動選在今天舉行，他們也笑喊：「一二一二，愛心起步走。」邀請大家一起把暖意推往更多角落。

告五人的公益不是心血來潮，而是長年累積的默默行動，從偏鄉孩童到弱勢長輩，只要有需要便能看見他們低調身影。他們相信音樂人的影響力不只在舞台，而能在生活裡化成改變，「如果這555杯飲料能讓醫護感到溫度，那就夠了。」此外，告五人世界巡演已衝刺14城22場，2026年更將一路唱到新加坡、吉隆坡、墨爾本、雪梨、巴黎與倫敦。