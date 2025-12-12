隱乳女神脫了！阿樂「比基尼中間全是洞」上圍超兇 S腰身被看光

記者潘慧中／綜合報導

有「隱乳女神」稱號的電競實況主阿樂（林妤臻）跨足綜藝節目大受歡迎，吸引不少工作找上門。儘管變得忙碌，她仍不時會分享生活點滴，像是最近便在社群網站上傳了一張比基尼照，立刻吸引大批粉絲按讚！

▲阿樂最近上傳比基尼性感照。（圖／翻攝自Instagram／alephant_0427）



照片中，可以看到阿樂身穿一套藍白格紋比基尼，上半身採繞頸綁帶設計，並以紅色細繩交叉綁結增添亮點，正中間挖了好幾個洞的剪裁，剛好辣露渾圓半球和深溝。

阿樂下半身則搭配同款式的三角泳褲，完美襯托出纖細腰線，穠纖合度的雙腿線條在鏡頭一覽無遺，「在這麼冷的天氣，我在發這種很夏天的照片，我自己也覺得很瞎，不好意思啦我季節過得比較不一樣。」

▲▼阿樂體態勻稱。（圖／翻攝自Instagram／alephant_0427）



事實上，阿樂擁有70C、24、34的好身材，她曾向《ETtoday新聞雲》表示，其實自己只是個小不點，身高僅153公分，長相卻是「高個子臉」，穿上開衩泳裝爆紅的那次，是她和實況主妮妮子、友人一起到泰國旅遊，特別拍了泳裝照分享上Instagram，沒想到引發熱烈迴響，粉絲瞬間暴增2000人。