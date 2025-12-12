戴佩妮才剛拿金馬獎又傳喜訊！　宣布明年3月「首唱高雄巨蛋」

記者蔡琛儀/台北報導

才剛以電影《地母》主題曲〈布秧〉摘下第62屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」的金曲歌后戴佩妮，繼去年3月於台北小巨蛋開唱後，今（12日）宣布宣布將在明年3月21日首度南下高雄巨蛋，延續台北萬人滿場氣勢開唱，這不僅是她出道25年來，第一次在高雄舉辦個人演唱會，也是再一次透過舞台，聯繫與歌迷情感的重要時刻，意義格外非凡。

▲ 戴佩妮宣布明年3月21日首攻高雄巨蛋開唱。（圖／寬宏提供）

去年台北小巨蛋的演出，收穫歌迷及各界好評，戴佩妮表示，台北場結束後，聽見許多歌迷敲碗高雄場的心聲，現在終於能公布這個好消息，第一次到高雄舉辦個人演唱會，很期待，也很感謝大家對「雙生火焰」的喜愛和支持。

「雙生火焰」演唱會的舞臺設計更奪下倫敦設計獎最高等級「鉑金獎」，以及在有「設計界奧斯卡」之稱的美國繆斯設計獎中，同時在「概念設計-娛樂類別」及「活動-演唱會類中，均榮獲最高榮譽」鉑金獎」，三項國際頂級鉑金榮譽加身，讓這場演出從現場音樂舞臺昇華為兼具藝術價值與視聽衝擊力的藝術作品。

▲戴佩妮近來喜訊連連。（圖／寬宏提供）

關於高雄場歌單，她也率先預告，同樣會帶來〈怎樣〉、〈iPenny〉、〈愛瘋了〉、〈純屬意外〉、〈被動的觀眾〉等各個時期的經典曲目外，並將演繹概念專輯《雙生火焰》中的歌曲。門票將於12月17日上午11點11分開賣，詳洽寬宏售票系統、萊爾富及OK便利超商。