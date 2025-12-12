尪飛日「幫友代購超過10瓶酒」還拿她衣服包！林舒語崩潰PO文求救：超氣

記者潘慧中／綜合報導

女星林舒語最近上節目透露，因老公熱衷日本限量酒，她曾在旅途中面臨「行李塞滿酒、可能超量被罰款」的巨大壓力。老公甚至把3個小孩的名額都算進酒瓶數量裡，讓她崩潰直呼：「小朋友不能喝酒耶！」最後靠朋友協助，才成功把10多瓶酒帶回台灣。

林舒語表示，因為夫妻倆常飛日本，認為日本酒種很豐富的老公常與朋友分享在當地看到的罕見酒款，「他朋友就說很棒耶，那能幫忙帶回來嗎？』」但她直言，酒本身很重之外，國際航班對酒類也有攜帶限制，讓她每次想到都備感壓力。

某次前往日本前，老公乾脆先訂酒寄到當地，結果收件地址竟是林舒語朋友家，「那酒是用箱的，一箱一箱放在我朋友家，已經打擾到我朋友了。」更讓她崩潰的是，老公還堅稱一定能帶回台灣，但她當場拒絕：「這個不可能帶回家！這個是有限制的！」沒想到，老公仍堅信一定有辦法帶回台灣。

林舒語為此和老公沿路一直吵，就算她放話可能會被罰款，老公還說：「不會啦，我們有小朋友啊！我們有3個小孩，就有6瓶！」對此，她忍不住反駁：「小朋友可以喝酒嗎？小朋友不能喝酒，應該就不在可以帶的範圍內吧？」結果老公仍將孩子、媽媽與婆婆全部算進去，最後總共帶了10幾瓶酒回家。

更讓林舒語無言的是，老公為了保護酒瓶，還直接拿林舒語的衣服包裹酒瓶，「我超生氣的！」而且老公堅信她一定能想出辦法，她只好發摯友限動求救，「有沒有人剛好要從日本回來的？真的是到最後一刻，我有一個朋友說他們剛好要從日本回台灣。」

雙方約好在機場碰面的時間，「因為我很怕被罰錢，」林舒語心有餘悸地說道。幸好在朋友協助下成功分攤酒量，「最後裡面只有兩瓶是他的，其他10幾瓶都是朋友的。有賺錢嗎？沒有！純幫帶！我就覺得好崩潰！」

