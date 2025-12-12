曾勇敢揭邪教惡行！　女星產房淚崩生娃…緊抱愛女：我們是爸媽了

記者陳芊秀／綜合報導

45歲香港男星方力申（Alex）與妻子葉萱（Maple）迎來好消息！方力申12日在社群平台報喜，宣布女兒Isla已經平安出生。葉萱在紀錄片《以神之名：信仰的背叛》勇敢揭露韓國攝理教惡行而備受關注，如今走出陰霾，與方力申西洋情人節宣布結婚，同年年底升格當人母，一家三口在產房的溫馨合照，感動無數網友。

▲葉萱平安生下女兒，與老公方力申升級一家三口。（圖／翻攝自IG）

方力申在貼文中透露，原本今天是葉萱的預產期，但女兒Isla似乎「太心急想見我們」，提早幾天就來報到了。初為人父的他難掩激動情緒，分享了妻子產房待產到出生等多張珍貴的照片。

照片中，可以看見葉萱剛經歷辛苦的生產過程，身穿綠色手術服躺在生產台上，臉上還掛著淚痕，表情顯得激動又充滿母愛，方力申則溫暖地用手撫摸妻子的頭給予安慰，照片上更配字感嘆「媽媽真的好偉大」。另一張照片則是夫妻倆在產房的合影，他戴著黑色鴨舌帽笑得合不攏嘴，妻子懷裡抱著剛出生的女兒Isla，儘管剛生產完較為虛弱，但氣色紅潤，對著鏡頭露出幸福微笑，字幕寫道「我們是妳的爸爸媽媽呀」，畫面洋溢著滿滿的幸福感。

方力申也特別感謝醫療團隊，包括婦產科、麻醉科及兒科醫生。他透露女兒出生時曾有輕微發燒，讓新手爸媽一度很緊張，所幸在醫生迅速處理後，當晚就已經退燒。談到女兒的長相，方力申幽默表示女兒的樣子每天都在變：「前天像我，昨天像我，然後今天竟然像媽媽，但之後又像回我，真的太神奇。」

而今年（2025）對夫妻倆來說非常有意義，方力申說妻子婚後原本豪氣地說要「生4個」，但懷孕期間太過辛苦，一度改口說「最多生兩個」。沒想到生產過程因為有強大的醫療團隊支持與無痛分娩的幫助，愛妻生完後信心大增，現在改口「生3個」，他在文中幽默喊話：「嘻嘻，多謝囉，第4個等我晚點再爭取，我們一兩年後再見！」