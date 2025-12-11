瑀熙嘆「女兒夢碎了」揭曉二寶性別　PO文求解：還有機會翻盤嗎？

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙去年3月和圈外男友結婚，同年9月生下兒子「小布」，日前開心發文宣布懷上第二胎，最近她拍短片分享與老公去產檢的過程，正式揭曉第二胎的性別，為此她無奈表示：「我的女兒夢碎了，這把還有機會翻盤嗎？」

▲瑀熙去產檢看寶寶性別。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

影片一開始，瑀熙和老公在產檢前大玩性別預測遊戲，老公預言這胎是「女生」，而瑀熙本人也附和表示「我也覺得是女生。」不過，她也坦言其實有點害怕是女生，因為擔心女兒出生後，老公會變女兒奴，自己的「家庭地位會不好」，逗趣的煩惱讓老公連忙安撫說「怎樣都不會。」此外，當天診所人潮爆滿，經過漫長等待的讓她忍不住驚呼：「真沒想到今天要做這麼多檢查」，看到現場盛況後更打趣地表示：「台灣的生育率還行啊！」

▲瑀熙第二胎是男寶。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

雖然瑀熙的老公在進診間前對她信心喊話，堅信肚子裡的寶寶「一定女生」，但隨著超音波檢查開始，劇情卻出現反轉。眼尖的瑀熙在看螢幕時，突然發現不對勁，忍不住驚呼「我剛剛好像看到雞雞。」隨後醫生也證實她的觀察，直言超音波畫面中的特徵「蠻粗的耶，應該是男寶」，這句話瞬間打破夫妻倆原本的粉紅泡泡。為此，瑀熙坦言，原本以為會是一男一女。

▲瑀熙表示「女兒夢碎」。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

得知第二胎寶寶的性別後，瑀熙表示她的心情久久無法平復，因為超音波畫面讓她覺得「怎麼看都是雞雞」，甚至形容特徵明顯到是「那麼大根」，讓她不敢置信。見到她如此失落，醫生趕緊安慰，並表示因為目前胎兒才13週，性別判斷上或許還有變數，接著語帶保留地說「我們還有20％的機會」可以翻盤。

▲瑀熙。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

雖然仍存有一絲希望，但瑀熙坦言她已做好心理準備，並對著鏡頭感嘆：「唉唷我的女兒夢碎了」，甚至已經開始無奈地自嘲，如果要圓女兒夢，恐怕只能等第三胎。