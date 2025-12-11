才結婚1年...賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪陪伴女兒

記者蔡琛儀／台北報導

睽違歌壇多年，賴佩霞日前舉辦首場個人演唱會，但當天唯一缺席的是遠在美國的小女兒。原來，她當時正守在丈夫 Kevin的病榻前，陪伴他度過加護病房裡那段需要靜默與力量的時光，無法返台觀賞這場重要的演出。

▲賴佩霞〈總會有個人〉紀念過世的小女婿。（圖／尚時代文創娛樂提供）

賴佩霞小女兒於去年底才結婚，演唱會隔天清晨，賴佩霞便接到了令人心碎的消息，原來小女婿Kevin的身體最終仍挺不住離世，消息傳來的那一刻，她強忍悲痛，立即啟程飛往美國，陪伴小女兒度過最艱難的時刻，目前賴佩霞仍身在美國，專心陪伴家人。

她為了演唱會走進錄音室錄製全新單曲〈總會有個人〉，如今已不只是演唱會的主題曲，而成了她對小女婿Kevin的生命領悟與致敬。她說：「對我來說，〈總會有個人〉的誕生，就是我對Kevin留給我們的一切的感謝與理解。他讓我看到生命的脆弱，也看到愛如何在最艱難的時刻仍然支撐著我們。」

▲賴佩霞如今在美國陪伴女兒度過傷痛。（圖／尚時代文創娛樂提供）

歌曲以「陪伴、溫暖、生命中恆常的守候」為情感軸線，原本是獻給歌迷的一份祝福，如今多了一層深沉而真實的生命厚度。賴佩霞也希望，透過這首歌，能讓更多人感受到愛的力量，無論人生在哪個階段，總會有一個人、或一份情，陪著我們往前走。