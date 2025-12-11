柯震東分手11年…半夜突PO「懷疑蕭亞軒」15字！網秒醒：只有你適合說

記者潘慧中／綜合報導

柯震東2012年被拍到在夜店抱蕭亞軒，相差12歲的姐弟戀就此曝光，未料兩年後關係便畫下句點。近日格外引起討論的是，他竟主動在社群網站提起前女友，並寫下「懷疑蕭亞軒」等15個字，逗樂大批粉絲。

▲柯震東突然提起前女友蕭亞軒。（圖／翻攝自Threads／kaikaiko）



原來是因為柯震東最近入了CORTIS的坑，11日凌晨在Threads先是開心PO文寫下其粉絲名「COER」，再附上3個笑臉寫下「懷疑蕭亞軒／理解蕭亞軒／成為蕭亞軒」，意味著跟前女友一樣都喜歡小鮮肉。

▲▼蕭亞軒和柯震東有過一段情。（圖／翻攝自Instagram／hsiaoelva、kaikaiko）



雖然這則留言是在11日凌晨約4點PO出的，但仍吸引大批網友紛紛驚訝回覆柯震東，「沒看過玩自己前任女友梗」、「你就是當時Elva的CORTIS」、「這梗只有你最適合說」、「當事人現身說法好有說服力XDDD。」

▲網友反應。（圖／翻攝自Threads／kaikaiko）



事實上，柯震東2021年曾在直播中坦言，曾經讓他覺得最有可能會結婚的人是「蕭小姐」。蕭亞軒當時得知後，也大方回應：「他（指柯震東）個性就是這麼直白，現在年輕人真的玩很大。」對此，他事後坦言有看到女方回應的報導，並且以3個磕頭圖案道歉：「我真的為我的衝動影響到別人感到非常非常抱歉。」